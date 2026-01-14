Hội Nông dân tỉnh tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Các đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhất trí với nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để triển khai các nội dung đúng quy định, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở. Toàn bộ các nội dung đều được triển khai bám sát quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Công tác tuyên truyền bầu cử được các cấp Hội trong tỉnh lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; đăng tải, chia sẻ tin, bài, tài liệu tuyên truyền trên website, fanpage và các kênh thông tin của Hội. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; các mốc thời gian quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, góp phần củng cố niềm tin của hội viên nông dân đối với Đảng, Nhà nước.

Song song với tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh nghiêm túc tham gia quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Căn cứ Thông báo số 13/TB-MTTQ-BTT ngày 16/12/2025 của Ủy ban MTTQ tỉnh về phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử, Hội đã tổ chức 3 hội nghị thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Kết quả, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất danh sách giới thiệu 2 đại biểu của Hội Nông dân tỉnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện sự đồng thuận và nhất trí cao trong tổ chức Hội.

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử, bảo đảm đúng quy định, làm căn cứ quan trọng để Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các bước hiệp thương tiếp theo.

Đồng chí Lý Quang Đại - Phó Trưởng Ban Công tác nông dân, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Hội Nông dân tỉnh xác định rõ trách nhiệm trong tham gia tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Từ công tác tuyên truyền, quán triệt đến triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đều được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, bảo đảm dân chủ, công khai, phát huy vai trò, tiếng nói của cán bộ, hội viên nông dân”.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phấn đấu 100% cán bộ Hội các cấp và đông đảo hội viên nông dân nắm vững các quy định cơ bản của pháp luật về bầu cử; tích cực phối hợp MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Với sự chuẩn bị bài bản, chủ động và trách nhiệm, Hội Nông dân tỉnh đang từng bước góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội.

Anh Thơ