Hé lộ hậu trường phim Tết “Báu vật trời cho”

“Báu vật trời cho” hiện đang là một trong những bộ phim Tết được khán giả chú ý nhất trong dịp Tết này, với sự góp mặt của bộ đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần.

Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan trong đoạn clip tư liệu hậu trường phim. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Mới đây, nhà sản xuất đã hé lộ những hình ảnh hậu trường về phân cảnh hành động giữa Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan. Đoạn clip ngắn chỉ khoảng 3 phút, nhưng đã cho thấy một Phương Anh Đào hoàn toàn khác với những tạo hình quen thuộc từ trước tới giờ.

Trong đoạn clip, Phương Anh Đào thử sức với những pha hành động đòi hỏi thể lực, tâm lý và sự chính xác cao.

Lần đầu làm việc cùng Quách Ngọc Ngoan, nữ diễn viên không giấu được những cảm xúc ban đầu đầy e dè. Cô chia sẻ thẳng thắn: “Ban đầu, khi chưa gặp anh Ngoan, tôi nghĩ anh là người khó tính, ngầu và sẽ tương đối khó để nói chuyện và thảo luận về nhân vật. Dù vậy, ra đến nơi, anh Ngoan lại là một con người khác”.

Không khí trên phim trường vì thế mang nhiều sắc thái đối lập. Một mặt là sự căng thẳng của các phân cảnh hành động, mặt khác là những khoảnh khắc đời thường đầy tiếng cười. Quách Ngọc Ngoan thường xuyên pha trò, tạo không gian thoải mái cho cả đoàn, đặc biệt là giúp bạn diễn bớt áp lực trước những cảnh quay. Song song với sự hài hước đó là tinh thần làm việc nghiêm túc và kỹ lưỡng.

Nam diễn viên cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng cho vai diễn phản diện của mình, từ tâm lý nhân vật đến từng chuyển động cơ thể. Anh chia sẻ cảm nhận về một phân đoạn then chốt: “Tôi ấn tượng với phân cảnh ông Thiên mời Ngọc về nhà uống rượu, sau đó xảy ra một cuộc xung đột rất căng thẳng. Cuối cùng, ông Thiên phải nhận một cái kết rất khủng khiếp với một người đàn ông”.

Tập hậu trường cũng không né tránh những sự cố phát sinh trong quá trình ghi hình, mang đến cảm giác vừa chân thực vừa thót tim. Phương Anh Đào trong một lần lỡ trớn đã cầm chiếc đèn đập thẳng vào đầu Quách Ngọc Ngoan. Ở một cảnh khác, cú ra đòn quá mạnh khiến cô vô tình đấm trúng mũi bạn diễn. Cao trào hơn cả là khoảnh khắc nữ diễn viên trong lúc vật lộn đã đập đầu vào máy quay. Phương Anh Đào chia sẻ cảm xúc khi nhìn lại những hình ảnh đó: “Khi xem lại, tôi thấy rất thích vì những biểu cảm trong phân đoạn ‘hơi hành động’ thú vị này”.

Trong phim, các diễn viên phải thể hiện chân thực nhất có thể phần diễn của mình, kể cả sử dụng đạo cụ. Phân đoạn hành động giữa Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan là như vậy. Cả hai đều lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng khi đối đầu với nhau cùng vũ khí trong tay, chính điều này lại khiến cho cảnh quay đạt được độ chân thực, phù hợp với tinh thần chung của bộ phim.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ quan điểm làm nghề của ê-kíp: “Với bộ phim này, anh em ê-kíp đặt chủ đề là ‘chân thành’. Chính vì vậy, tất cả mọi thứ trong phim đều phải ‘gần thật’ nhất. Và rất may mắn, những lựa chọn đó đều đưa ra được một kết quả mỹ mãn”.

Bên cạnh những lát cắt về hành động, tập hậu trường còn là dịp để Phương Anh Đào trải lòng về con đường nghệ thuật mà cô đang theo đuổi. Sau nhiều năm hoạt động điện ảnh, nữ diễn viên cho thấy sự tỉnh táo và chủ động trong việc lựa chọn vai diễn. Cô chia sẻ một cách thẳng thắn và đầy suy tư: “Tôi đã tham gia 5, 6 phim điện ảnh rồi. Bản thân tôi đang rất mong muốn được làm những thứ khác mình trước đây. Trong những năm qua, tôi cũng nhận được những lời mời, nhưng tôi xin lỗi các anh chị vì không thể nhận. Tôi không muốn phải diễn một vai mà bản thân cảm thấy ‘quen quen’ như từng xuất hiện trong một bộ phim nào đó của tôi trước đây. Tôi muốn sống một cuộc đời chưa từng được trải qua trước đây thông qua nhân vật. Chắc chắn, mọi thứ tôi làm sẽ có trao đổi với đạo diễn, biên kịch và các bạn diễn để tôi có thể có được những góc nhìn mới, tài nguyên mới giúp nhân vật của mình mới lạ và hấp dẫn hơn”.

Những chia sẻ này phần nào lý giải vì sao Phương Anh Đào sẵn sàng thử thách bản thân ở những phân cảnh hành động đầy rủi ro trong “Báu vật trời cho”. Với cô, đây là cơ hội để bước sang một vùng cảm xúc khác, một dạng vai diễn khác, nơi nhân vật không chỉ được xây dựng bằng nội tâm mà còn bằng hành động quyết liệt và lựa chọn sinh tử. Sự kết hợp giữa cô và Quách Ngọc Ngoan vì thế tạo nên một đối trọng thú vị, vừa căng thẳng vừa giàu chiều sâu tâm lý.

“Báu vật trời cho” là câu chuyện về Ngọc (Phương Anh Đào) - một người mẹ đơn thân. Cô có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển để đổi gió và trốn chạy quá khứ, cô và Tô chạm mặt Hồng (Tuấn Trần), chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của Tô. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe ấy kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

Với một dàn diễn viên quy tụ đầy đủ cả thực lực lẫn cá tính, đặc biệt là những gương mặt đã trở thành "bảo chứng phòng vé” của nhiều mùa phim Tết trước, “Báu vật trời cho” dần trở thành cái tên sáng giá trong danh sách những bộ phim được mong đợi nhất dịp Tết 2026. Khán giả đang chờ đợi sự tái hợp của Tuấn Trần - Phương Anh Đào, sự kết hợp của những gương mặt duyên dáng như Võ Tấn Phát, La Thành hay Khuyến Dương. Sự trở lại của nghệ sĩ Trung Dân. Quách Ngọc Ngoan và Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuân cũng là một “bảo chứng” cho chất lượng chuyên môn của phim. Đồng thời, những nhân tố trẻ trung như Tạ Lâm, Thư Đan, Hưng Nguyễn hay Khương Lê cũng được chờ đợi sẽ thổi một làn gió chất lượng vào mùa phim Tết 2026.

Phim điện ảnh “Báu vật trời cho”, do Bluebells Studios sản xuất và CJ CGV phát hành, là tác phẩm điện ảnh duy nhất được trình chiếu ở định dạng IMAX trong dịp Tết 2026, dự kiến chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết 2026.

