Cuộc sống kín tiếng của “Táo bà” Vân Dung ở tuổi 51

Ở tuổi 51, nghệ sĩ Vân Dung vẫn miệt mài với các dự án phim ảnh. Cô tự nhận bản thân là người mạnh mẽ, hiếm khi rơi nước mắt vì những vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Gần đây, nghệ sĩ Vân Dung gây chú ý khi góp mặt trong dự án Quỷ nhập tràng 2 cùng dàn diễn viên như Phương Bình, Khả Như, Quang Tuấn... Theo ghi nhận, tính đến hiện tại, phim thu về hơn 22,9 tỉ đồng. Thống kê của Box Office Vietnam cho thấy tác phẩm có sự góp mặt của "Táo bà" hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt.

Nghệ sĩ Vân Dung trong sự kiện ra mắt phim điện ảnh Quỷ nhập tràng 2 tại TP.HCM

Chia sẻ với chúng tôi, Vân Dung cho biết khi vào Nam tham gia phim Quỷ nhập tràng 2, cô ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp, chỉn chu của ê kíp. Chính điều đó khiến nữ diễn viên không cảm thấy “ngợp” khi làm việc.

“Nếu như có sự chênh lệch, tôi nghĩ nhà sản xuất sẽ bàn bạc với mình để có được những phân cảnh ăn ý nhất. Nhưng hình như chúng tôi chưa phải bàn bạc lần nào cả. Diễn với Khả Như, Quang Tuấn... khiến tôi rất thích, vì tôi tung thì các bạn hứng. Khi có cảm xúc, sự hòa quyện thì chúng tôi mới có thể nâng nhau lên được”, cô bày tỏ.

Quan điểm làm nghề của Vân Dung

Vân Dung chia sẻ trước đây, khán giả nhìn thấy cô trên sân khấu, màn ảnh nhỏ với những vai diễn đanh đá. Thậm chí, nữ nghệ sĩ hài hước nhận mình là “người phụ nữ xấu nhất Việt Nam”. Nên ở hiện tại, Vân Dung không ngại thử những dạng vai mang tính cách trái ngược, mang lại sự mới mẻ cho người xem.

“Táo bà” bộc bạch thêm: “Bởi vì những vai diễn đanh đá khán giả đã ấn tượng rồi. Nhưng may mắn vì mọi người không ghét tôi, thậm chí lại rất yêu quý. Chính điều đó khiến tôi không có gì để sợ, đã diễn là phải hết mình”.

Ở tuổi ngoài 50, Vân Dung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người xuýt xoa

Sau mấy chục năm làm nghề, Vân Dung khẳng định bản thân không có tiêu chí chọn vai. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ hài hước: “Ai cho vai gì thì tôi nhận vai đấy, miễn hay là được”. Trước mỗi dự án, diễn viên Táo quân chọn đọc trước kịch bản để xem dự án có phù hợp với mình không. Cô nêu quan điểm: “Từ thời điểm mới vào nghề, tôi đã đóng và được khán giả biết đến qua những vai phụ chứ đâu phải vai chính. Thế nên tôi chưa bao giờ từ chối nếu đó là một kịch bản tốt. Với tôi được diễn để khán giả xem, đón nhận đã là niềm mơ ước rồi. Còn nếu lúc nào cũng phải chọn lựa vai chính thì chắc bây giờ không có tôi ở đây”.

Theo Vân Dung, cát sê cũng là yếu tố quan trọng. Bởi ngoài đam mê, bản thân cũng phải đong đếm chuyện cơm áo gạo tiền, chăm lo cho gia đình. Song nữ nghệ sĩ cho rằng khi bản thân cố gắng làm tốt công việc được giao thì thù lao từ phía nhà sản xuất cũng sẽ tương đương với những gì mình đóng góp. “Hơn nữa, tôi tâm niệm rằng miễn là mình nỗ lực thì người xem sẽ không từ chối đón nhận”, cô chia sẻ.

Vân Dung chụp ảnh cùng con trai

Phía sau ánh đèn sân khấu, Vân Dung có cuộc sống bình yên, kín tiếng. Niềm hạnh phúc của cô ở hiện tại là nhìn thấy cậu con trai trưởng thành, có những bước tiến trong nghề. Nói thêm về bản thân, “Táo bà” khẳng định “chưa bao giờ rơi nước mắt vì chuyện của mình”.

Cô bộc bạch: “Trong đời tôi chỉ khóc duy nhất một lần, đó là khi con tôi ốm nặng, còn chưa có sự việc gì, vấn đề khó khăn gì trong cuộc sống, công việc mà có thể lấy được nước mắt của tôi. Nhưng không hiểu sao nhìn những hoàn cảnh khác trong đời thường, tôi lại không chịu được. Để nói rơi nước mắt vì chuyện của mình thì không có”.

Nữ nghệ sĩ cho rằng chính hoàn cảnh gia đình tạo nên một Vân Dung mạnh mẽ, bản lĩnh. Cô giải thích thêm: “Chắc vì ngày xưa nhà tôi nghèo, vất vả và nhìn thấy bố mẹ khổ quá, chính điều đó tôi luyện cho tôi sự mạnh mẽ của hiện tại. Trong nhà chỉ có 2 chị em thôi, nên tôi tự nhắc mình không được mềm yếu để làm chỗ dựa cho gia đình. Cho nên tôi nghĩ tất cả mọi chuyện đều không có gì quá khó khăn, mình có thể vượt qua được, vấn đề mình muốn hay không thôi”.

Theo thanhnien.vn