Gấu Pooh tròn 100 tuổi

Winnie the Pooh là biểu tượng của sự lạc quan, lòng tốt và niềm vui giản dị, đồng hành nhiều thế hệ độc giả và khán giả khắp thế giới.

Gấu Winnie the Pooh, một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất mọi thời, sẽ bước sang tuổi 100 vào tháng 10.

Theo thông báo từ Disney, hãng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Winnie the Pooh suốt năm nay, gồm các chiến dịch truyền thông, ấn phẩm xuất bản, sản phẩm lưu niệm và sự kiện trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Cột mốc đánh dấu 100 năm khi nhà văn Alan Alexander Milne (A.A. Milne) xuất bản cuốn sách Winnie-the-Pooh vào năm 1926, đặt nền móng cho một trong những nhân vật thiếu nhi nổi tiếng nhất thế giới.

Theo Guardian, nguồn cảm hứng cho Winnie the Pooh bắt đầu từ một chú gấu đen có thật mang tên Winnipeg, hay còn gọi là Winnie. Năm 1914, bác sĩ thú y người Canada Harry Colebourn, thành viên của Quân đoàn Thú y Quân đội Canada, đang trên đường gia nhập lực lượng tham chiến trong Thế chiến Thứ nhất để chăm sóc các đơn vị kỵ binh. Trong lúc đó, ông mua chú gấu từ một thợ săn với giá 20 USD. Ông đặt tên cho chú gấu là Winnie theo tên thành phố Winnipeg, quê hương thứ hai của ông.

Khi Colebourn sang Pháp tham chiến, Winnie được gửi đến Sở thú London (Anh) và sau đó tặng lại cho nơi này. Chú gấu được nhiều trẻ em yêu thích, trong đó có Christopher Robin Milne, con trai nhà văn A.A. Milne. Cậu bé thường xuyên đến thăm Winnie và quyết định đổi tên chú gấu bông của mình từ Edward Bear thành Winnie the Pooh, kết hợp tên của chú gấu ở sở thú với biệt danh của một con thiên nga mà cậu thường cho ăn mỗi sáng.

Nhân vật lần đầu xuất hiện vào năm 1924 trong bài thơ Teddy Bear đăng trên tạp chí Punch dưới cái tên Edward. Cùng năm, bài thơ được đưa vào tập thơ thiếu nhi When We Were Very Young của A.A. Milne. Giáng sinh năm 1925, tờ Evening News ở London đăng một câu chuyện ngắn với tên gọi Winnie-the-Pooh, trước khi nhân vật góp mặt ở cuốn sách riêng.

Ngày 14/10/1926, tác giả phát hành tập truyện Winnie-the-Pooh với phần minh họa của E.H. Shepard. Thành công của tác phẩm khiến ông tiếp tục sáng tác Now We Are Six (1927) và The House at Pooh Corner (1928), đều do E.H. Shepard vẽ minh họa. Hình ảnh chú gấu mê mật ong, ngốc nghếch nhưng đáng yêu nhanh chóng chinh phục độc giả, giúp bộ sách trở thành hiện tượng xuất bản tại Anh và Mỹ. Theo Smithsonian Magazine, sức ảnh hưởng của Winnie the Pooh thời bấy giờ có thể được ví với cơn sốt Harry Potter nhiều thập niên sau. Năm 2023, trang AV Club chuyên về văn hóa, giải trí của Mỹ xếp Winnie the Pooh ở vị trí thứ bảy trong danh sách 50 nhân vật hoạt hình Disney được yêu thích, trên nai Bambi, sư tử Simba, Peter Pan.

Các nhân vật phụ như lợn Piglet, lừa Eeyore, mẹ con chuột túi Kanga và Roo, hổ Tigger cũng lấy cảm hứng từ các món đồ chơi khác của Christopher Robin, còn Thỏ và Cú do nhà văn tưởng tượng. Khu rừng Trăm Mẫu (Hundred Acre Wood) trong truyện cũng có nguyên mẫu ngoài đời là rừng Ashdown ở hạt East Sussex, miền nam nước Anh.

Nhân vật gấu Pooh trong phim “Winnie the Pooh and the Honey Tree” năm 1966. Ảnh: Walt Disney Animation Studios

Theo hãng Disney, dù Winnie the Pooh vốn nổi tiếng từ những cuốn sách của A.A. Milne, việc mua bản quyền, phát triển nhân vật qua phim ảnh, truyền hình, sản phẩm thương mại và các công viên giải trí trên toàn cầu đã giúp chú gấu nhỏ trở thành một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng bền bỉ nhất.

Ý tưởng đưa Winnie the Pooh lên màn ảnh bắt nguồn từ việc họa sĩ Walt Disney tình cờ nghe thấy con gái cười khi đọc cuốn sách. Ông tìm hiểu và nhận ra sức hấp dẫn của nhân vật, định mua một phần bản quyền vào năm 1961 và sử dụng tên gọi Winnie the Pooh, không có dấu gạch nối như nguyên tác.

Hình ảnh Pooh mặc chiếc áo đỏ xuất hiện từ những năm 1930 trong các bản minh họa của Stephen Slesinger, người nắm một số quyền khai thác nhân vật tại Mỹ và Canada. Sau khi ông qua đời, vợ ông là Shirley Slesinger cùng vợ của tác giả A.A. Milne - Daphne Milne - cấp phép cho Disney sử dụng nhiều quyền thương mại, trong đó có quyền sản xuất phim.

Năm 1966, Disney phát hành Winnie the Pooh and the Honey Tree, phim ca nhạc ngắn đầu tiên về nhân vật. Diễn viên Sterling Holloway lồng tiếng cho Pooh, còn ca khúc chủ đề do anh em Richard và Robert Sherman, đứng sau nhiều bản nhạc kinh điển của Disney, sáng tác.

Năm 1977, hãng ra mắt The Many Adventures of Winnie the Pooh, bộ phim hoạt hình dài đầu tiên về chú gấu. Tác phẩm kết hợp ba phim ngắn trước đó gồm Winnie the Pooh and the Honey Tree, Winnie the Pooh and the Blustery Day và Winnie the Pooh and Tigger Too. Thành công của bộ phim mở đường cho Winnie the Pooh bước vào các công viên Disney trên toàn thế giới.

Sau tác phẩm năm 1977, Winnie the Pooh xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Năm 2018, phim người đóng Christopher Robin đánh dấu sự trở lại của Pooh trên màn ảnh rộng. Trong một bài phỏng vấn, Jim Cummings - lồng tiếng cho Pooh và Tigger - nói Disney đang phát triển bộ phim mới về chú gấu, dù hãng chưa đưa ra thông báo chính thức.

Trang BBC nhận xét sau một thế kỷ kể từ khi ra đời, Winnie the Pooh là biểu tượng của sự lạc quan, lòng tốt và những niềm vui giản dị, đồng hành nhiều thế hệ độc giả và khán giả khắp thế giới.

Theo France24, họa sĩ hoạt hình Mark Henn, phụ trách tạo hình Pooh trong phim Winnie the Pooh năm 2011, cho biết việc đưa nhân vật lên màn ảnh là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất sự nghiệp. Henn nói sự ấm áp, tò mò và những biểu cảm của Pooh mang đến cho các họa sĩ cơ hội kể những câu chuyện giàu cảm xúc, đúng với truyền thống của Disney.

Kevin Kern, quản lý cấp cao phụ trách nghiên cứu tại Kho lưu trữ Walt Disney ở Burbank (California, Mỹ), nói với France24: “Winnie the Pooh phản chiếu con người chúng ta”. Theo ông, chú gấu nhỏ trải qua những cảm xúc như vui, buồn, bối rối, khó khăn trong việc thấu hiểu những người xung quanh. "Pooh có sự thông thái, đến mức cậu ấy đôi khi cũng không nhận ra bản thân đang mang đến những bài học cho người khác. Đó là điều khiến nhân vật này có thể tồn tại lâu dài, Kern cho biết.

Dịp kỷ niệm 100 năm, Disney phát hành nhiều bộ sưu tập sản phẩm lưu niệm như quần áo, đồ gia dụng, các món đồ sưu tầm lấy cảm hứng từ Pooh và những người bạn ở khu rừng Trăm Mẫu. Một trong những điểm nhấn là những chú gấu bông do Gund sản xuất từ những năm đầu hợp tác Disney. Thương hiệu này tiếp tục phát triển các sản phẩm mới lấy cảm hứng từ Pooh, góp phần duy trì sức ảnh hưởng của nhân vật trong đời sống hiện đại.

Lĩnh vực xuất bản cũng là phần quan trọng trong lễ kỷ niệm. Disney sẽ phát hành nhiều đầu sách mới xoay quanh các chủ đề về tình bạn, sự sáng tạo và những bài học cuộc sống của Pooh. Các ấn phẩm dự kiến ra mắt gồm Winnie the Pooh: Wonders of the Hundred-Acre Wood Treasury (tuyển tập những điều kỳ diệu ở khu rừng Trăm Mẫu), Disney: Winnie the Pooh: The Hundred-Acre Wood Cookbook (sách dạy nấu ăn lấy cảm hứng từ khu rừng Trăm Mẫu) và The Winnie the Pooh Book: A Centenary Celebration (ấn phẩm kỷ niệm 100 năm Winnie the Pooh).

Mùa thu năm nay, Disney kỷ niệm ngày phát hành tác phẩm gốc của A.A. Milne bằng cuốn Winnie the Pooh: 100 Mindful Moments. Cuốn sách khuyến khích độc giả khám phá nghệ thuật sống giản dị và cân bằng thông qua góc nhìn của chú gấu Pooh.

Theo vnexpress.net