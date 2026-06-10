Phim “Teach You a Lesson” gây sốt

Phim “Teach You a Lesson” mang đến những màn đòi lại công bằng cho nạn nhân bạo lực học đường, dẫn đầu bảng xếp hạng series tại Hàn Quốc.

Theo Dispatch ngày 8/6, ngay sau khi ra mắt, series mới của đạo diễn Hong Jong Chan - người đứng sau Tòa án vị thành niên - vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng phim truyền hình được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc tuần qua. Tác phẩm gồm 10 tập, chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh hoạt động của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm, một tổ chức đứng về phía các nạn nhân trong môi trường học đường.

Trong phim, tài tử Kim Mu Yeol đảm nhận vai Na Hwa Jin, cựu đặc nhiệm trở thành thanh tra giáo dục. Bên cạnh anh là Bộ trưởng Giáo dục Choi Kang Seok (Lee Sung Min đóng), Im Han Rim (Jin Ki Joo thủ vai) và Bong Geun Dae (Pyo Ji Hoon). Bộ tứ tạo nên nhóm nhân vật mang màu sắc hành động, hướng tới mục đích lập lại trật tự trong lĩnh vực giáo dục.

Phim khai thác những vấn đề gây tranh cãi trong giáo dục Hàn Quốc như bạo lực học đường, áp lực từ phụ huynh, quyền lực của mạng xã hội hay sự bất lực của giáo viên trước các hành vi sai trái. Kịch bản lấy bối cảnh hệ thống giáo dục rơi vào khủng hoảng khi quyền lực của giáo viên suy giảm và nhiều học sinh có hành vi lệch chuẩn nhưng không phải chịu trách nhiệm. Thay vì chỉ phản ánh hiện thực, tác phẩm xây dựng một tổ chức hư cấu sẵn sàng can thiệp vào những sự việc mà hệ thống hiện hành không thể giải quyết.

Mỗi tập là một câu chuyện về nạn bắt nạt, các băng nhóm tội phạm vị thành niên, học sinh lợi dụng mạng xã hội để hủy hoại giáo viên. Theo Korea Times, sự kết hợp giữa các vấn đề thời sự, nhịp phim dồn dập giúp tạo sự cuốn hút. Phía sau yếu tố giải trí là lời cảnh tỉnh về bất cập của hệ thống giáo dục Hàn Quốc, nơi những điều tưởng chừng đơn giản như bảo vệ nạn nhân hay đứng lên chống lại cái sai đôi khi lại trở nên xa vời.

Trên các diễn đàn phim ảnh, người xem cho rằng tác phẩm ghi điểm nhờ cách khai thác thẳng thắn các vấn đề nhức nhối, kết hợp những màn trừng trị kẻ xấu. Trên Naver, một khán giả viết: “Tôi có cảm giác 10 tập trôi qua rất nhanh, mỗi câu chuyện đều lôi cuốn”.

Màn hóa thân của Kim Mu Yeol góp phần dẫn dắt câu chuyện. Trang News1 nhận xét diễn viên biến hóa ở những phân đoạn hành động, làm nổi bật tính cách nhân vật. Qua mỗi tập, Kim Mu Yeol mang đến sắc thái cảm xúc khác nhau. Có lúc anh tạo bầu không khí vui vẻ bằng những câu đùa, nhưng cũng có thể chuyển sang trường đoạn nội tâm, để lại dư âm cho người xem. Diễn viên còn được đánh giá cao khi khắc họa những tổn thương ẩn sau vẻ ngoài lạc quan của nhân vật Na Hwa Jin.

Jin Ki Joo mang đến sự mạnh mẽ, quyết đoán cho nhân vật Lim Han Rim, thành viên của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm. Pyo Ji Hoon tận dụng nét hài duyên để vào vai Bong Geun Dae, chuyên gia công nghệ của nhóm, góp phần giảm bớt không khí nặng nề.

Bên cạnh phản hồi tích cực, Teach You a Lesson cũng gây tranh cãi về cách tiếp cận các vấn đề giáo dục. Theo một bài bình luận của giáo viên có 15 năm kinh nghiệm đăng trên trang OhmyNews, tác phẩm đôi lúc khiến quyền lợi của giáo viên và học sinh bị đặt trong mối quan hệ đối lập, có xu hướng sử dụng các màn trừng phạt “ăn miếng trả miếng”. Tác giả bài viết cho rằng phim mang đến cảm giác thỏa mãn cho người xem, nhưng các vấn đề phức tạp của giáo dục không thể giải quyết bằng các biện pháp mạnh tay mà cần cơ chế bảo vệ cho cả giáo viên lẫn học sinh.

Trước khi phát hành, Teach You a Lesson gây chú ý vì chuyển thể từ webtoon từng vướng tranh cãi về phân biệt chủng tộc, định kiến giới và yếu tố bạo lực, dấy lên lo ngại bản truyền hình sẽ lặp lại những vấn đề này. Tuy nhiên, theo Daum, đại diện êkíp điều chỉnh kịch bản theo hướng thận trọng, lược bỏ các chi tiết nhạy cảm và mở rộng góc nhìn về công lý trong học đường. Đạo diễn Hong Jong Chan nhấn mạnh ông không muốn tác phẩm đưa ra việc ai đúng ai sai mà xem bộ phim như lời chất vấn về trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Theo Vnexpress.net