Người đang tạo nên cơn địa chấn trước World Cup 2026 đã đến Việt Nam

MV “Champion” của IShowSpeed hút hơn 25 triệu lượt xem sau 5 ngày phát hành. Không chỉ được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, anh còn có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, sự nghiệp trải rộng từ livestream, âm nhạc đến các hoạt động liên quan bóng đá.

Sau 5 ngày phát hành, MV World Cup (Champions) của IShowSpeed vượt mốc 25 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc gây chú ý nhất trước thềm World Cup 2026.

Dù không phải ca khúc chính thức của FIFA, Champions tạo nên làn sóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội toàn cầu nhờ giai điệu sôi động, tinh thần cổ động bóng đá cuồng nhiệt và sức ảnh hưởng của IShowSpeed. Ở tuổi 21, Darren Jason Watkins Jr. (tên thật của IShowSpeed), đang được đánh giá là một trong những streamer nổi tiếng nhất thế giới, có hàng chục triệu người theo dõi, khối tài sản hàng chục triệu USD.

Sự nghiệp âm nhạc trước bản hit World Cup 2026

Khán giả biết đến IShowSpeed trước tiên với tư cách streamer chuyên về game, nhưng anh sớm thể hiện đam mê âm nhạc. Năm 2021, khi mới 16 tuổi, Darren phát hành ca khúc đầu tay Dooty Booty. Ca khúc mang màu sắc hài hước, không được đầu tư mạnh nhưng nhanh chóng lan truyền trên TikTok.

Sau đó anh phát hành Shake, ca khúc trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với hàng trăm triệu lượt xem. Thành công của bài hát cho thấy Speed có khả năng tận dụng khán giả, đưa sản phẩm thành hiện tượng truyền thông.

Speed còn thể hiện đam mê mãnh liệt với bóng đá, đặc biệt thần tượng Cristiano Ronaldo. Từ đây, anh phát hành Ronaldo (Sewey) lấy cảm hứng từ màn ăn mừng “Siuuu” nổi tiếng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Các ca khúc IShowSpeed trở thành hiện tượng gây bão toàn cầu.

Năm 2022, World Cup tại Qatar trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp YouTuber. Ca khúc World Cup của Speed phát hành đúng thời điểm giải đấu diễn ra và nhanh chóng lan rộng trên TikTok, YouTube Shorts và Instagram Reels. Bài hát hiện thu hút hơn 200 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc về bóng đá thành công nhất từng được thực hiện bởi nhà sáng tạo nội dung.

Speed dần xây dựng hình ảnh gắn liền với bóng đá toàn cầu. Anh tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc khác, biểu diễn tại các sự kiện lớn và từng ra mắt EP Trip 2 Brazil sau chuyến đi gây sốt tới quốc gia Nam Mỹ.

Đầu tháng 6/2026, khi World Cup chuẩn bị khai màn tại Mỹ, Canada và Mexico, Speed trở lại với World Cup (Champions).

MV được xây dựng theo phong cách lễ hội bóng đá với sân vận động, quốc kỳ, đám đông cổ động viên và những màn ăn mừng chiến thắng. Ca từ đơn giản nhưng giàu năng lượng giúp bài hát dễ ghi nhớ và dễ lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người hâm mộ thậm chí xem đây là “ca khúc World Cup không chính thức” của giải đấu năm nay.

YouTuber từng sang Việt Nam

Tháng 9/2024, nam streamer tới TPHCM trong khuôn khổ chuyến livestream xuyên thế giới. Từ những giờ đầu tiên xuất hiện, hàng nghìn người hâm mộ đổ về trung tâm thành phố để theo chân anh.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều thời điểm đám đông vây kín xung quanh khiến việc di chuyển của Speed trở nên khó khăn. Hình ảnh hàng nghìn người chạy theo nam YouTuber được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội quốc tế.

Không ít khán giả nước ngoài bày tỏ bất ngờ khi chứng kiến mức độ nổi tiếng của Speed tại Việt Nam.

Trong suốt chuyến đi, anh liên tục livestream trải nghiệm văn hóa địa phương, thưởng thức ẩm thực đường phố, giao lưu với người hâm mộ và ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng tại TPHCM.

Loạt video khám phá Việt Nam của IShowSpeed đạt vài triệu lượt xem.

Sự kiện được nhắc đến nhiều nhất là vụ việc liên quan đến dịch vụ xe điện cân bằng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong buổi livestream trước hàng trăm nghìn người xem toàn cầu, Speed cho biết mình bị thu mức giá lên tới một triệu đồng cho vài phút sử dụng dịch vụ. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên làn sóng tranh luận lớn. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý các cá nhân liên quan và yêu cầu hoàn trả tiền cho nam streamer.

Điều đáng chú ý hơn cả là hiệu ứng truyền thông mà chuyến đi mang lại. Các video quay tại Việt Nam của Speed thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, TikTok và Instagram. Hình ảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, các món ăn đường phố và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam xuất hiện liên tục trên các nền tảng quốc tế.

Nhiều chuyên gia truyền thông đánh giá đây là một trong những chiến dịch quảng bá du lịch tự nhiên hiệu quả nhất mà Việt Nam có được trong năm đó.

Tại nhiều quốc gia khác như Indonesia, Thái Lan, Na Uy hay Brazil, Speed đều tạo ra cảnh tượng tương tự các ngôi sao giải trí hạng A.

Con đường thăng tiến của YouTuber 21 tuổi

Darren Jason Watkins Jr. sinh ngày 21/1/2005 tại Cincinnati, bang Ohio, Mỹ. Anh bắt đầu đăng tải video lên YouTube từ năm 2016 khi mới 11 tuổi.

Thời điểm đó, nội dung chủ yếu xoay quanh các trò chơi điện tử như NBA 2K, FIFA và Roblox. Trong nhiều năm, kênh phát triển khá chậm với lượng người xem khiêm tốn. Mọi thứ thay đổi vào năm 2021.

Phong cách livestream hài hước, phản ứng cảm xúc mạnh và những hành động khó đoán giúp Speed nhanh chóng nổi tiếng trên TikTok và YouTube Shorts.

Chỉ trong thời gian ngắn, anh từ một game thủ vô danh trở thành hiện tượng internet. Sự tăng trưởng của kênh YouTube được xem là một trong những trường hợp phát triển nhanh nhất lịch sử nền tảng này. Đầu năm 2026, kênh IShowSpeed vượt mốc 50 triệu người đăng ký. Tổng lượng người theo dõi của anh trên các nền tảng xã hội đã vượt 118 triệu người.

IShowSpeed là một trong những YouTuber thành công nhất thế giới hiện tại.

TheoForbes, Speed nằm trong nhóm 50 nhà sáng tạo nội dung có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025 với doanh thu ước tính khoảng 20 triệu USD chỉ trong một năm. Nguồn thu của anh đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như YouTube, livestream, quảng cáo, hợp đồng tài trợ, âm nhạc, bán sản phẩm thương mại và các sự kiện trực tiếp.

Nhiều tổ chức theo dõi ngành công nghiệp giải trí số ước tính khối tài sản hiện tại của Speed dao động từ 30-35 triệu USD. Đó là con số đáng kinh ngạc đối với một người mới bước sang tuổi 21.

Speed còn trở thành biểu tượng của thế hệ sáng tạo nội dung mới. Anh được Rolling Stone đưa vào danh sách những nhà sáng tạo có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm 2025, Speed là streamer được xem nhiều nhất trên YouTube Gaming với hơn 64 triệu giờ xem.

Phần lớn khán giả của anh thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha - những nhóm công chúng đang định hình tương lai của ngành giải trí toàn cầu. Từ một cậu bé chơi game trong căn phòng nhỏ ở Cincinnati, Darren Watkins Jr. đã xây dựng nên đế chế truyền thông của riêng.

Theo tienphong.vn