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“Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất”

Tiến sĩ Phan Thế Anh chọn những chuyến du lịch để vượt qua nỗi cô đơn, cảm giác chênh vênh khi đi du học.

Ấn phẩm thuật lại những trải nghiệm của tác giả - một người trẻ phải chật vật để thích nghi với cuộc sống nơi xứ người. Anh có bảy năm du học và làm việc ở Đài Loan, từng đối diện nhiều bỡ ngỡ, áp lực tài chính và nỗi cô đơn. Trong giai đoạn bấp bênh nhất, Phan Thế Anh tìm đến xê dịch, không phải trốn chạy mà để rèn luyện ý chí, tháo gỡ những mối lo toan và cân bằng cảm xúc.

Thiên nhiên trong sách hiện lên như một không gian chữa lành. Anh nhớ những lần leo núi, đứng lặng giữa rừng cây hay khi nhìn xuống thành phố từ trên cao. Từ việc hòa mình vào cảnh vật, Phan Thế Anh học cách chậm lại, lắng nghe bản thân, chấp nhận áp lực, sự cô đơn thay vì né tránh. Anh cũng hiểu việc chăm sóc đời sống tinh thần là điều cần được chú trọng, không thể thực hiện qua loa.

Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất

Cuốn “”Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất“” do Nhã Nam phối hợp Nhà xuất bản Dân trí ấn hành cuối tháng 5. Ảnh: Nhã Nam

Một trong những chi tiết đáng chú ý là khi Phan Thế Anh nhận bằng Tiến sĩ sau bảy năm học tập, nghiên cứu, nhưng khán phòng không có người thân của anh tham dự. Thay vì coi tình huống ấy là một bi kịch cảm xúc, anh chọn nhìn nhận như một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành. Đây cũng là cảm giác mà nhiều người trẻ từng trải qua khi lớn lên, xa người thân, phải tự học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Từ đó, tác giả gửi thông điệp: trưởng thành không phải lúc nào cũng là những chiến thắng lớn lao mà đôi khi chỉ là việc mỗi người học được cách bình tĩnh đi qua cô đơn, tiếp tục tin vào con đường mình chọn.

Tác giả cho biết Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất như nhật ký cá nhân với nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Từng đi qua giai đoạn khó khăn, anh càng hiểu rõ giá trị của tri thức và những cơ hội. Khi trở thành giảng viên, anh không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành sinh viên trong việc tìm kiếm cơ hội học tập, phát triển bản thân, có niềm tin vào lựa chọn của mình.

Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất

Tác giả Phan Thế Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tiến sĩ Phan Thế Anh 38 tuổi, hiện là Giám đốc chuyên ngành Marketing, khoa Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông, TP HCM. Ngoài là giảng viên, anh còn được biết đến là một travel blogger (người đam mê khám phá thế giới, truyền cảm hứng xê dịch và quảng bá du lịch).

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

 Từ khóa: Cô đơn Tuổi trẻ Tiến sĩ Du học Tác giả Trải nghiệm Giảng viên Người trẻ Cảm xúc Học tập
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