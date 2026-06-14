Khoảnh khắc David Beckham trên khán đài World Cup 2026 gây sốt toàn cầu

Không còn thi đấu, nhưng David Beckham vẫn là ngôi sao của World Cup 2026. Sự xuất hiện của anh trên khán đài sân SoFi khiến người hâm mộ phát cuồng, đồng thời gợi nhớ về người đàn ông đã góp phần đưa bóng đá Mỹ trở thành điểm đến của các siêu sao thế giới.

Tâm điểm trên sân SoFi trong trận mở màn giữa tuyển Mỹ và Paraguay không chỉ là chiến thắng 4-1 của đội chủ nhà. Trên khán đài, sự xuất hiện của David Beckham đã tạo nên một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội.

Ngồi cạnh tài tử Tom Cruise, Beckham nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Hàng trăm khán giả liên tục gọi tên anh, đưa áo đấu, bóng và thậm chí cả đôi giày đang mang để xin chữ ký. Hình ảnh cựu danh thủ 51 tuổi kiên nhẫn ký tặng người hâm mộ khiến bầu không khí trên khán đài sôi động chẳng kém những diễn biến dưới sân.

Sức hút của Beckham tại World Cup không đơn thuần đến từ danh tiếng của một huyền thoại bóng đá. Với nhiều người, anh chính là biểu tượng của một cuộc cách mạng từng thay đổi lịch sử bóng đá Mỹ.

Năm 2007, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng tại châu Âu, Beckham gây bất ngờ khi rời Real Madrid để gia nhập LA Galaxy. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng đây chỉ là quyết định mang tính thương mại. Nhưng thực tế, thương vụ Beckham đã mở ra làn sóng các ngôi sao châu Âu chuyển đến Mỹ thi đấu.

Sau Beckham, hàng loạt tên tuổi lớn như Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Frank Lampard hay Lionel Messi lần lượt chọn MLS làm điểm đến. Giải đấu từng bị xem là vùng trũng của bóng đá thế giới dần trở thành một thị trường hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

Không chỉ thành công trên sân cỏ, Beckham còn xây dựng một đế chế riêng sau khi giải nghệ. Anh trở thành đồng sở hữu và chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami, đội bóng đang góp phần đưa MLS bước sang một chương mới. Chính Beckham là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Lionel Messi đến Mỹ, tạo nên hiệu ứng truyền thông chưa từng có cho giải đấu.

Song song với bóng đá, Beckham cũng phát triển thương hiệu cá nhân thành một trong những biểu tượng thể thao có giá trị thương mại lớn nhất thế giới. Từ thời trang, nước hoa, quảng cáo cho đến các chiến dịch toàn cầu, hình ảnh “quý ông nước Anh” vẫn giữ nguyên sức hút sau nhiều thập kỷ.

Có lẽ vì thế mà giữa một khán đài quy tụ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thống Paraguay Santiago Peña, tỷ phú Bill Gates cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng, Beckham vẫn là cái tên khiến đám đông phấn khích nhất.

World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại nước Mỹ sau hơn ba thập kỷ. Và thật thú vị khi một trong những gương mặt được săn đón nhất trên khán đài lại chính là người đã góp công lớn đưa bóng đá Mỹ đến gần hơn với thế giới.

Không cần khoác áo thi đấu, David Beckham vẫn biết cách trở thành ngôi sao của World Cup.

Theo VOV