“Nhấc bút lên trong đêm cô đơn” viết nhật ký chữa lành

Fumitake Koga khuyên mỗi người viết nhật ký để tự đối thoại với những cảm xúc rối ren của bản thân qua sách “”Nhấc bút lên trong đêm cô đơn“”.

Ấn phẩm được xuất bản tại Nhật năm 2013, là lần đầu Fumitake Koga viết cho độc giả từ khoảng 13 tuổi. Tuy nhiên, sách không chỉ phù hợp bạn đọc thiếu niên. Trong một cuộc phỏng vấn, tác giả nói muốn dành tác phẩm cho lứa tuổi đang hình thành cái tôi, dễ rơi vào cô độc trong quan hệ với bạn bè và thế giới xung quanh.

Cuốn sách kể về Takojiro - một chú bạch tuộc học ở trường cấp hai dưới biển. Cậu không giỏi học hành, thể thao, luôn thấy bơ vơ giữa lớp, mang trong lòng nhiều điều muốn nói nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Đến một ngày, Takojiro gặp một chú ốc mượn hồn. Từ cuộc gặp đó, cậu bắt đầu viết nhật ký. Cây bút được xem như nơi trú ẩn nhỏ của Takojiro để cậu tạm trốn khỏi thế giới hỗn loạn, có thể chậm lại và lắng nghe bản thân. Dần dần, cậu học được cách gọi tên những cảm xúc, đối diện nỗi sợ, sự tự ti và khám phá mọi điều còn ẩn sâu trong tâm trí mình.

Tác phẩm do Du An chuyển ngữ, Nhã Nam liên kết Nhà xuất bản Hà Nội phát hành. Ảnh: Nhã Nam

Đầu cuốn sách, Fumitake Koga đặt câu hỏi: “”Nghĩ“” và “”Suy nghĩ“” khác nhau ở đâu? Có những đêm, trong đầu bạn chất chứa nhiều mảnh vụn: Một câu nói của bạn bè, một tin nhắn không được trả lời, bị bỏ lại một mình ở cuộc hẹn. Càng nghĩ, bạn càng thấy rối, bởi những điều bộn bề này mới chỉ là cảm giác, chưa thành suy nghĩ.

Một trong những hình ảnh ẩn dụ đáng chú ý của tác phẩm là “”bong bóng chưa thành lời“”. Đó là những cảm xúc đã xuất hiện, làm con người buồn, khó chịu nhưng chưa có tên. Chúng lơ lửng trong đầu ta như bọt nước, chạm vào sẽ vỡ, còn bỏ mặc thì nổi lên hết đợt này đến đợt khác.

Khi cậu bạch tuộc Takojiro nhận ra có thể biến những “”bong bóng“” ấy thành lời nói để giãi bày với ai đó, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhờ chú ốc mượn hồn kiên nhẫn chờ đợi, lắng nghe, cậu có thể kể hết mọi khúc mắc trong lòng. Chú cũng khuyên Takojiro rằng những lúc không có ai để tâm sự, hãy cứ bộc bạch với chính mình.

Cuốn sách chạm đến một sự thật: Con người nhiều khi buồn không chỉ vì những điều đã xảy ra mà do không biết kể lại nỗi niềm ấy bằng ngôn ngữ nào. Koga gửi thông điệp hãy “”bước xuống cầu thang sâu hun hút của trái tim mình“”. Với người trẻ hôm nay, điều này càng cần thiết. Bởi họ sống giữa thời đại mà mọi cảm xúc đều có thể đưa lên story (video ngắn), caption (dòng mô tả). Dù có nhiều nơi để bộc lộ, họ vẫn khó hoàn toàn thành thật với bản thân.

Khi mới viết nhật ký, nhiều người chỉ nghĩ đến hiện tại. Thời gian qua đi, những trang giấy cũ ấy trở thành minh chứng cho việc chúng ta từng sống qua một đêm như thế. Đọc lại, một người có thể thấy mình non nớt, vụng về, nhận ra có những chuyện tưởng chừng to tát lại hóa vặt vãnh. Nhờ vậy, mỗi người có thể nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, bớt khắc nghiệt hơn.

Fumitake Koga, 53 tuổi, sinh tại Fukuoka, Nhật Bản, là nhà văn, biên tập viên và người làm sách có ảnh hưởng lớn trong dòng sách tâm lý - phát triển bản thân tại châu Á. Trước khi trở thành cây bút tự do vào năm 1998, ông từng làm việc trong ngành xuất bản, sau đó thành lập công ty và mở Batons Writing College, tiếp tục theo đuổi công việc đào tạo, biên tập và viết sách.

Tên tuổi ông được biết đến rộng rãi qua hai sáng tác Dám bị ghét và Dám hạnh phúc, đồng tác giả với triết gia Ichiro Kishimi. Năm 2014, nhà văn nhận giải đặc biệt của ban giám khảo tại Business Book Awards vì đóng góp vào việc nâng vị thế nghề viết sách kinh doanh.

Theo vnexpress.net