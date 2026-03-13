Hành trình trở thành đạo diễn nghìn tỷ của Trấn Thành

Với doanh thu ấn tượng của “Thỏ ơi”, Trấn Thành trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên có tổng doanh thu các phim điện ảnh chạm mốc 2.000 tỷ đồng.

Điện ảnh Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ của nhiều bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Trong làn sóng đó, một cái tên nổi bật không chỉ ở vai trò nghệ sĩ mà còn ở vị trí đạo diễn là Trấn Thành. Trong những năm qua, Trấn Thành tạo kỷ lục khi có 5 bộ phim điện ảnh liên tiếp thống trị phòng vé, đều đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu chạm mốc 2.000 tỷ đồng.

Những năm trước, Trấn Thành có 4 phim thành công phòng vé liên tiếp, lần lượt là “Bố già” (427 tỷ đồng), “Nhà bà Nữ” (475 tỷ đồng), “Mai” (551 tỷ đồng) và “Bộ tứ báo thủ” (332 tỷ đồng). Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nam đạo diễn ra mắt phim “Thỏ ơi!!”, hiện đạt tổng doanh thu hơn 430 tỷ đồng, được dự đoán vẫn sẽ tăng trong thời gian tới, có khả năng vượt qua doanh thu “Nhà bà Nữ” nếu khả năng trụ rạp tốt.

Năm 2021, Trấn Thành gây bất ngờ khi ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay do anh đồng đạo diễn mang tên Bố già. Bộ phim được chuyển thể từ dự án web-drama cùng tên từng gây tiếng vang trên mạng xã hội. Phim kể câu chuyện về cuộc sống của một gia đình lao động nghèo tại Sài Gòn, xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa cha và con trai. Phim chạm đến những vấn đề rất đời thường như sự khác biệt thế hệ, áp lực mưu sinh và tình cảm gia đình.

Phim “Bố già”

Ngay khi ra mắt, “Bố già” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Bộ phim không chỉ thu hút đông đảo khán giả mà còn lập hàng loạt kỷ lục doanh thu. Tác phẩm trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất thời điểm đó, đạt tổng doanh thu 427 tỷ đồng sau 1 tháng công chiếu.

Sau thành công của “Bố già”, Trấn Thành tiếp tục thử sức với dự án điện ảnh thứ hai mang tên “Nhà bà Nữ” vào năm 2023. Bộ phim ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

“Nhà bà Nữ” là bộ phim tâm lý, tình cảm có chủ đề về gia đình. Chuyện phim xoay quanh những câu chuyện đời thường trong cuộc sống của gia đình bà Nữ. Ngoài tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, bộ phim còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về nhân sinh và các mối quan hệ xã hội.

Nhờ kịch bản gần gũi và những tình huống giàu cảm xúc, “Nhà bà Nữ” tiếp tục tạo nên cơn sốt phòng vé. Phim đạt tổng doanh thu 475 tỷ đồng, góp phần củng cố vị trí của Trấn Thành như một trong những đạo diễn thành công nhất thị trường. Thành công liên tiếp của hai bộ phim điện ảnh cho thấy Trấn Thành biết cách khai thác những câu chuyện đời thường, kết hợp giữa hài hước và cảm xúc để tạo nên những tác phẩm dễ chạm đến trái tim người xem.

Năm 2024, Trấn Thành ra mắt phim “Mai”. Khác với hai bộ phim trước tập trung nhiều vào gia đình, “Mai” khai thác câu chuyện tình yêu giữa những con người có số phận phức tạp trong xã hội hiện đại. Bộ phim mang màu sắc cảm xúc sâu lắng hơn, tập trung nhiều vào chiều sâu tâm lý nhân vật. Phim thu về 551 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Hiện tại, “Mai” đứng vị trí thứ hai trong danh sách phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất.

Phim “Mai”

Sang đến Tết Nguyên đán 2025, “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành đạt doanh thu 332 tỷ đồng. Dù chưa thể vượt qua “Mai”, bộ phim vẫn là một trong tác phẩm ăn khách nhất năm, tiếp tục duy trì chuỗi doanh thu trăm tỷ cho Trấn Thành. Tuy nhiên, dù đạt doanh thu cao nhưng “Bộ tứ báo thủ” bị nhiều khán giả đánh giá là tác phẩm có chất lượng tệ nhất trong những phim Trấn Thành từng làm, không mang lại nhiều yếu tố đột phá.

Thời điểm đó, Trấn Thành cho biết anh làm phim “Bộ tứ báo thủ” với phong cách trẻ trung, nhẹ nhàng để phù hợp với nhiều thành phần khán giả trong cả gia đình để có thể đi xem phim Tết vui vẻ và thoải mái. "Nhưng có lẽ, vì 3 bộ phim trước làm quý vị quá ấn tượng, nên làm nhẹ nhẹ thì có quá nhiều phản ứng trái chiều. Tôi cũng không biết phải nói làm sao", nam đạo diễn chia sẻ.

Tết Nguyên đán năm nay, Trấn Thành ra mắt khán giả phim “Thỏ ơi!!” thuộc thể loại drama, tâm lý. Chỉ sau 5 ngày khởi chiếu chính thức, tác phẩm đã cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng, vượt xa những bộ phim ra mắt cùng thời điểm. Hiện tại, phim vượt mốc doanh thu hơn 430 tỷ đồng, duy trì doanh thu mỗi ngày khoảng 4-5 tỷ đồng. Phim hiện đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, sau phim “Tài” của nhà sản xuất Mỹ Tâm. Nhiều dự đoán cho rằng, trước khi rời rạp, “Thỏ ơi!!” có thể vượt qua doanh thu của “Nhà bà Nữ” nhưng khó vượt qua phim “Mai”.

Trấn Thành vao vai Kim trong phim “Thỏ ơi!!”

Chia sẻ về kỳ vọng dành cho “Thỏ ơi!!”, Trấn Thành cho biết anh muốn dự án năm nay phải hơn phim “Mai”. "Tôi phải thắng phim “Mai” thì tôi mới vui, phải vượt qua giới hạn của mình, chứ không phải thắng ai khác. Làm phim ai cũng muốn thắng, tôi cũng vậy. Thắng để tin rằng mình đang đi đúng hướng. Thắng để tôi có điều kiện làm những tác phẩm sau tốt hơn. Tuy nhiên, giữa việc chạy theo doanh thu và chạy theo lý tưởng của câu chuyện, tôi chọn chạy theo câu chuyện của phim. Tôi tin vào điều tôi muốn kể, doanh thu, nếu tốt, là phần thưởng đi kèm. Còn nếu làm phim chỉ để lấy doanh thu, tôi tin bộ phim đó sẽ không bao giờ chạm được đến doanh thu như kỳ vọng", anh bày tỏ.

Đạo diễn Trấn Thành

Trấn Thành sinh năm 1987, từng theo học ngành diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh được khán giả biết đến qua vai trò MC, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh. Trước khi trở thành đạo diễn, anh đã có hơn một thập kỷ hoạt động trong showbiz, xuất hiện dày đặc trên truyền hình và các gameshow. Với khả năng hoạt ngôn, sự duyên dáng cùng khả năng diễn xuất linh hoạt, anh nhanh chóng xây dựng được lượng khán giả đông đảo.

Mới đây, Trấn Thành xác nhận tham gia đóng bom tấn Hàn Quốc của đạo diễn Kim Han Min mang tên “The Sword - A Legend of the Red Wolf” (Thanh gươm - Huyền thoại sói đỏ). Anh sẽ tham gia vai Seol Ingu (Tiết Nhân Quý) - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Nam đạo diễn phải học ba ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), Tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ khi góp mặt trong bom tấn cổ trang.

"Thật vinh dự cho Trấn Thành khi được góp mặt trong một dự án siêu to khổng lồ như thế này tại Hàn Quốc. Thành sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ lòng những khán giả yêu điện ảnh thân thương đã yêu mến và tin tưởng trong suốt 2 thập kỷ làm nghề vừa qua", Trấn Thành chia sẻ.

Theo vov.vn