Oscar 2026: Timothée Chalamet, DiCaprio hay Michael B. Jordan sẽ chiến thắng?

Cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2026 đang trở nên khó đoán khi nhiều gương mặt nổi bật cùng góp mặt, từ Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio đến Ethan Hawke và Wagner Moura.

Khi giai đoạn bỏ phiếu cuối cùng cho Oscar 2026 đang diễn ra, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được đánh giá là một trong những cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất mùa giải năm nay. Nhiều gương mặt quen thuộc và những màn trình diễn nổi bật đang tạo nên thế cân bằng khó đoán. Trong số đó, Michael B. Jordan với vai diễn trong phim “Sinners” đang nổi lên như một ứng cử viên đáng gờm, dù anh vẫn phải đối đầu với các đối thủ nặng ký như Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke và Wagner Moura.

Timothée Chalamet – ứng viên trẻ với đà thắng mạnh

Timothée Chalamet được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật với vai diễn trong “Marty Supreme”. Trong phim, nam diễn viên vào vai một thần đồng bóng bàn vô danh, thể hiện sự biến hóa linh hoạt và sức hút riêng trên màn ảnh. Đây là đề cử Oscar thứ ba của Chalamet, sau “Call Me by Your Name” và “A Complete Unknown”, cho thấy sự ghi nhận lâu dài của Viện Hàn lâm dành cho anh.

Việc Chalamet giành chiến thắng tại Critics Choice Awards và Golden Globe cũng giúp anh có lợi thế lớn trong cuộc đua năm nay. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn đối diện một số bất lợi. Ở tuổi 30, nếu chiến thắng, anh sẽ trở thành người chiến thắng trẻ thứ hai trong lịch sử hạng mục này. Bên cạnh đó, nhân vật Marty Mauser trong phim được xem là khá khó ưa, điều có thể khiến một số cử tri cảm thấy khó đồng cảm.

Leonardo DiCaprio – kinh nghiệm và sức nặng từ bộ phim

Leonardo DiCaprio tiếp tục khẳng định sức hút của mình với vai diễn trong “One Battle After Another”. Màn trình diễn của anh được nhận xét là tiết chế, hài hước và giàu điểm nhấn. DiCaprio từng tám lần được đề cử Oscar và giành chiến thắng năm 2016 với “The Revenant”, vì vậy tên tuổi của anh luôn tạo được sức nặng trong mùa giải.

Bộ phim mà DiCaprio tham gia năm nay cũng nhận được 13 đề cử Oscar, trong đó có hạng mục Phim hay nhất. Điều này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Viện Hàn lâm đối với tác phẩm. Tuy vậy, việc phim nhấn mạnh vào sức mạnh của dàn diễn viên có thể khiến màn trình diễn của DiCaprio không được xem là trung tâm tuyệt đối, làm giảm cơ hội cho một chiến thắng thứ hai.

Ethan Hawke – sự ghi nhận cho một sự nghiệp dài

Trong “Blue Moon”, Ethan Hawke vào vai nhạc sĩ Lorenz Hart với một màn trình diễn giàu cảm xúc, khắc họa được trí tuệ và cá tính của nhân vật. Đây là đề cử Oscar thứ năm của Hawke, nhưng là lần đầu tiên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nên nhiều người xem đây như sự ghi nhận cho một sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ.

Tuy nhiên, “Blue Moon” chỉ nhận được hai đề cử tại Oscar năm nay, cho thấy bộ phim không tạo được sức lan tỏa mạnh trong Viện Hàn lâm. Một số ý kiến cũng cho rằng diễn xuất của Hawke có phần khoa trương, điều có thể khiến các cử tri có quan điểm thận trọng hơn.

Michael B. Jordan – vai diễn bùng nổ trong “Sinners”

Trong khi đó, Michael B. Jordan đang trở thành cái tên được chú ý với vai diễn trong “Sinners”. Nam diễn viên đảm nhận hai vai anh em sinh đôi, một thử thách lớn về diễn xuất khi phải thể hiện hai cá tính khác biệt trên màn ảnh. Vai diễn đòi hỏi sự cân bằng giữa sự tự tin và những rạn nứt tâm lý, đồng thời thể hiện sức bền diễn xuất đáng kể.

Đây là đề cử Oscar đầu tiên của Jordan, sau nhiều lần bị bỏ qua đáng tiếc trong các bộ phim trước đó của đạo diễn Ryan Coogler như “Fruitvale Station” và “Black Panther”. Việc “Sinners” trở thành một trong những bộ phim nhận nhiều đề cử nhất năm nay cũng giúp Jordan có thêm lợi thế. Nếu Viện Hàn lâm xem bộ phim là một thành công lớn, anh hoàn toàn có thể hưởng lợi từ làn sóng ủng hộ đó.

Dù vậy, vai diễn kép của Jordan cũng gây ra một số tranh luận. Một số ý kiến cho rằng đây là thành tựu mang tính kỹ thuật nhiều hơn, khi sự chú ý bị chia đều cho hai nhân vật. Bên cạnh đó, việc bộ phim thuộc dòng thể loại cũng có thể khiến một số cử tri dè dặt.

Wagner Moura – ứng viên mang tính lịch sử

Wagner Moura gây chú ý với vai diễn trong “The Secret Agent”, một màn trình diễn tinh tế và giàu cảm xúc về bản sắc cá nhân trong bối cảnh chính trị căng thẳng. Nhân vật của Moura là một người đàn ông mắc kẹt trong chế độ độc tài, và nam diễn viên đã mang đến sự chân thật mạnh mẽ cho vai diễn.

Đề cử này cũng mang ý nghĩa lịch sử khi Moura trở thành người Brazil đầu tiên được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, bộ phim có nội dung khá nặng và sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, điều có thể khiến tác phẩm kém phổ biến hơn với một số cử tri. Việc Moura không được đề cử tại SAG và BAFTA cũng khiến cơ hội chiến thắng của anh bị đánh giá thấp hơn.

Nhìn chung, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2026 đang là cuộc cạnh tranh giữa kinh nghiệm, sức hút ngôi sao và những màn trình diễn táo bạo. Timothée Chalamet đang có lợi thế từ các giải thưởng tiền Oscar, Leonardo DiCaprio có sức nặng từ tên tuổi và bộ phim nhiều đề cử, Ethan Hawke được xem như một sự ghi nhận cho sự nghiệp lâu dài, trong khi Wagner Moura mang đến yếu tố lịch sử.

Tuy vậy, Michael B. Jordan với vai diễn phức tạp trong “Sinners” đang nổi lên như một ứng viên có thể tạo bất ngờ trong chặng nước rút. Khi lá phiếu cuối cùng được bỏ, câu hỏi lớn của mùa giải vẫn là: liệu Jordan có thể vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng đầu tiên tại Oscar hay không.

