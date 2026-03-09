Jungkook của BTS lập kỷ lục mới cho K-Pop khi đạt hàng tỷ lượt stream trên Spotify

Thành viên Jungkook của nhóm BTS đã vượt mốc 10,5 tỷ lượt stream trên Spotify (tính trên tất cả các nền tảng), trở thành nghệ sĩ châu Á đạt được cột mốc này nhanh nhất và là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đạt mốc này.

Thành viên Jungkook của nhóm BTS một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình bằng cách vượt qua 10,5 tỷ lượt stream tích lũy trên Spotify, thiết lập một cột mốc mới cho các nghệ sĩ châu Á và các ca sĩ solo K-pop. Thành tích này được ghi nhận trên nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới, Spotify, nơi tên tuổi của Jungkook tiếp tục phát triển nhanh chóng bất chấp việc anh hiện đang tạm ngừng các hoạt động quảng bá. Tài khoản của anh được cho là đang thu hút hơn 5,8 triệu lượt stream mỗi ngày, cho thấy sự nổi tiếng bền vững trên toàn thế giới của anh.

Nghệ sĩ châu Á đạt cột mốc này nhanh nhất

Với thành tích này, Jungkook trở thành nghệ sĩ châu Á vượt mốc 10,5 tỷ lượt stream trên Spotify nhanh nhất. Anh cũng làm nên lịch sử khi là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đạt được cột mốc này, củng cố thêm danh tiếng của mình như một trong những thế lực stream mạnh nhất trong làng nhạc pop toàn cầu.

Tài khoản Spotify của anh ấy cũng đã vượt qua 19,4 triệu người theo dõi, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các nghệ sĩ châu Á trên nền tảng này. Trong khi đó, số người nghe hàng tháng luôn duy trì ở mức trên 15 triệu, cho thấy nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ và ổn định đối với âm nhạc của anh ấy.

Chỉ riêng trong tháng 2/2026, Jungkook đã đạt được hơn 160 triệu lượt stream, trở thành nghệ sĩ solo nam K-pop được stream nhiều nhất trong giai đoạn đó.

“Seven” vẫn là bài hát được stream nhiều nhất của Jungkook.

Trong số các bài hát trên Spotify của Jungkook, đĩa đơn solo đầu tay “Seven” tiếp tục thống trị với hơn 2,81 tỷ lượt stream. Bài hát này cũng lập kỷ lục lịch sử khi là ca khúc đầu tiên và nhanh nhất của một nghệ sĩ châu Á vượt qua mốc 2,8 tỷ lượt stream.

Điều này giúp anh trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên và có nhiều thành công nhất đạt được mức độ thành công về lượt stream như vậy. Ca khúc hit “Seven” của Jungkook cũng cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc trên các bảng xếp hạng Spotify. Bài hát đã trụ vững trên bảng xếp hạng Weekly Top Songs Global của nền tảng này trong 137 tuần, thời gian trụ hạng lâu nhất từ ​​trước đến nay đối với một bài hát của nghệ sĩ solo châu Á.

Album solo đầu tay “Golden” của anh cũng đã đạt được một cột mốc quan trọng, trụ vững 116 tuần trên bảng xếp hạng Weekly Top Album Global của Spotify, kỷ lục về thời gian trụ hạng lâu nhất đối với một album của nghệ sĩ solo châu Á. Với những thành tựu này, Jungkook tiếp tục mở rộng vị thế của mình như một siêu sao nhạc pop toàn cầu và là một trong những nghệ sĩ solo K-pop thành công nhất trong lịch sử nhạc trực tuyến.

Nguồn vov