Phường Việt Trì tổ chức văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng tân binh lên đường nhập ngũ

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu Xuân mới, tối 28/2, phường Việt Trì tổ chức Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng tân binh lên đường nhập ngũ năm 2026. Dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo Nhân dân.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương cùng lãnh đạo Công an tỉnh và phường Việt Trì tặng quà, trao quân tư trang cho các tân binh.
Năm 2026, phường Việt Trì có 20 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Đây là những người con tiêu biểu của quê hương, đại diện cho ý chí, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương cùng lãnh đạo Công an tỉnh và phường Việt Trì đã tặng quà, trao quân tư trang, động viên các tân binh giữ vững bản lĩnh, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương cùng lãnh đạo Công an tỉnh và phường Việt Trì động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Chương trình văn nghệ có 12 đội tham gia với 15 tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân. Các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, tạo không khí vui tươi, góp phần cổ vũ tinh thần thanh niên trước ngày lên đường làm nhiệm vụ. Thông qua chương trình, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng đối với thế hệ trẻ.
Tiết mục “Dòng máu Lạc Hồng” được dàn dựng công phu, hấp dẫn.
Đây không chỉ là hoạt động văn hóa chào mừng những thành tựu của đất nước mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các thanh niên vững bước trong môi trường quân ngũ. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.
Trần Tuấn
