Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ 2 Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 27/2, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh lần thứ II, Xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ hội năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nhà vườn và các đơn vị sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, với hàng trăm tác phẩm hoa, cây cảnh đặc sắc, góp phần tạo nên không gian văn hóa - sinh thái giàu sức sống.

Đồng chí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Phạm Thanh Tùng phát biểu khai mạc Lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhấn mạnh: Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, mà còn là dịp để lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bền vững. Với chủ đề “Giải pháp xanh nâng cao sức khỏe đất - Sản phẩm sạch giữ vững niềm tin”, Công ty cam kết đồng hành cùng người nông dân trong việc cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường.

Lễ hội cũng là cơ hội để tăng cường giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng; đồng thời khẳng định nét đẹp văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trong tiến trình phát triển bền vững. Ngay sau nghi thức đánh trống khai hội, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày sinh vật cảnh, các gian hàng sản phẩm và không gian giới thiệu phân bón của Công ty.

Lãnh đạo Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trao Cờ lưu niệm và tặng quà cho các đơn vị tham gia lễ hội.

Trong khuôn khổ Lễ hội trưng bày nhiều tác phẩm hoa, cây cảnh và sinh vật cảnh phong phú, được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, các câu lạc bộ sinh vật cảnh và đông đảo cán bộ, người lao động Công ty. Đây là dịp để những người yêu hoa, cây cảnh và sinh vật cảnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc, bón phân đúng cách, hiệu quả cao, chia sẻ đam mê và tình yêu với thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ II sẽ diễn ra đến hết ngày 3/3 tại sân vận động Công ty với các hoạt động phong phú như ngày hội bán hàng và tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, trò chơi dân gian, Vũ điệu Xuân Supe Lâm Thao, đêm thơ Nguyên tiêu...

Lễ hội hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa, du lịch địa phương, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh tới cộng đồng.

Một số hình ảnh hoạt động tại lễ hội:

Hương Giang