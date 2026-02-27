Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai mạc Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn - Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 27/2, phường Kỳ Sơn tổ chức khai mạc Phiên chợ vùng cao Xuân Bính Ngọ năm 2026 - tạo điểm hẹn văn hóa - thương mại sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Khai mạc Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn - Xuân Bính Ngọ 2026

Giao lưu văn nghệ tại chương trình Phiên chợ vùng cao.

Phiên chợ là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần thúc đẩy giao thương, quảng bá sản phẩm địa phương và gìn giữ bản sắc văn hóa vùng cao. Năm nay, chương trình quy tụ trên 40 gian hàng với các sản phẩm nông sản sạch, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống đặc trưng của địa phương và các vùng lân cận.

Cùng với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, chương trình còn tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, thi ẩm thực, tạo không gian giao lưu đậm đà bản sắc dân tộc.

Khai mạc Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn - Xuân Bính Ngọ 2026

Các gian hàng trưng bày ẩm thực và các sản phẩm truyền thống đặc trưng của địa phương.

Theo lãnh đạo UBND phường Kỳ Sơn, năm 2025, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Kinh tế duy trì ổn định, thương mại - dịch vụ từng bước khởi sắc; các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp được duy trì và nhân rộng theo hướng nâng cao chất lượng, gắn với thị trường. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là dịp để quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh vùng đất và người Kỳ Sơn tới bạn bè, du khách; đồng thời hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Khai mạc Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn - Xuân Bính Ngọ 2026

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn - Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, mở đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP Kỳ sơn vùng cao UBND phường Khai mạc mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Tết đến Xuân về Phát triển kinh tế Du khách
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hành trình về miền di sản

Hành trình về miền di sản
2026-02-28 08:23:00

baophutho.vn Mỗi độ Xuân về, Phú Thọ - vùng Đất Tổ linh thiêng trở thành điểm đến của hàng triệu người con đất Việt. Không chỉ là nơi thờ tự các Vua Hùng,...

Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
2026-02-27 14:43:00

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”.

Rượu cần ngày Tết - men say của núi rừng

Rượu cần ngày Tết - men say của núi rừng
2026-02-27 14:29:00

baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, bên mâm cỗ của người Mường không thể thiếu ché rượu cần thơm nồng. Không chỉ là thức uống, rượu cần còn là sợi dây kết...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long