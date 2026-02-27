Khai mạc Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn - Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 27/2, phường Kỳ Sơn tổ chức khai mạc Phiên chợ vùng cao Xuân Bính Ngọ năm 2026 - tạo điểm hẹn văn hóa - thương mại sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Giao lưu văn nghệ tại chương trình Phiên chợ vùng cao.

Phiên chợ là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần thúc đẩy giao thương, quảng bá sản phẩm địa phương và gìn giữ bản sắc văn hóa vùng cao. Năm nay, chương trình quy tụ trên 40 gian hàng với các sản phẩm nông sản sạch, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống đặc trưng của địa phương và các vùng lân cận.

Cùng với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, chương trình còn tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, thi ẩm thực, tạo không gian giao lưu đậm đà bản sắc dân tộc.

Các gian hàng trưng bày ẩm thực và các sản phẩm truyền thống đặc trưng của địa phương.

Theo lãnh đạo UBND phường Kỳ Sơn, năm 2025, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Kinh tế duy trì ổn định, thương mại - dịch vụ từng bước khởi sắc; các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp được duy trì và nhân rộng theo hướng nâng cao chất lượng, gắn với thị trường. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là dịp để quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh vùng đất và người Kỳ Sơn tới bạn bè, du khách; đồng thời hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phiên chợ vùng cao phường Kỳ Sơn - Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, mở đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Duyên