Tưng bừng ngày hội hiến máu ngành Giáo dục - Đào tạo Phú Thọ

Ngày 27/2, trong không khí rộn ràng và ấm áp nghĩa tình, Ngày hội hiến máu tình nguyện của ngành Giáo dục - Đào tạo Phú Thọ đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Chương trình không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu cho công tác cấp cứu và điều trị mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn, trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ nhà giáo.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn tỉnh đã có mặt từ rất sớm, thể hiện tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Đội ngũ tình nguyện viên đã có mặt từ sớm, nhiệt tình hướng dẫn người tham gia xếp hàng đăng ký.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học hoàn thiện phiếu đăng ký.

Sau khi hoàn tất thủ tục, các thầy, cô được khám sàng lọc cẩn thận: Đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, tư vấn sức khỏe trước khi hiến máu.

Từng giọt máu hồng chảy vào túi máu không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là trách nhiệm của người làm giáo dục với xã hội.

Ở khu vực chờ, đông đảo người tham gia ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện rôm rả. Không khí vừa trật tự, vừa ấm áp tình đồng nghiệp.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đại diện Ban tổ chức đã trực tiếp đến từng khu vực để thăm hỏi, động viên các thầy, cô nhằm tiếp thêm động lực để mỗi người thêm tự hào về hành động của mình.

Lượng máu sau khi hiến được bảo quản cẩn thận, đúng quy trình.

Các thầy, cô được bố trí khu vực nghỉ ngơi, tiếp sức bằng sữa, bánh và nước uống.

Mọi người ra về với giấy chứng nhận cho nghĩa cử cao đẹp của mình.

Các phần quà lưu niệm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa từ Ban tổ chức được trao tận tay cho những người tham gia chương trình.

Ngày hội khép lại trong niềm phấn khởi và tự hào với hơn 500 người tham gia và khoảng 400 đơn vị máu được tiếp nhận không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng nhân ái của đội ngũ nhà giáo tỉnh Phú Thọ.

Lê Minh