Thời tiết 25/2: Bắc Bộ trời lạnh, mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 25/2, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa to.

Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, một số nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10–30mm/24 giờ, tuy nhiên cục bộ có nơi trên 70mm/24 giờ. Đêm và sáng trời lạnh, người dân cần lưu ý giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Khu vực Nam Bộ cùng hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ cây xanh gãy đổ, tốc mái nhà, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.

Đối với khu vực miền núi, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc và ven suối có thể gia tăng khi xuất hiện mưa lớn cục bộ. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo baotintuc.vn