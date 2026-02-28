Khai hội “Linh tinh tình phộc” Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 27/2, xã Phùng Nguyên tổ chức khai mạc Lễ hội Trò Trám Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Người dân trình diễn “Tứ dân chi nghiệp” tái hiện sinh động các nghề truyền thống dân gian.

Lễ hội Trò Trám hay còn gọi là lễ hội “Linh tinh tình phộc” gắn liền với Miếu Trò, một không gian tâm linh thiêng liêng của Nhân dân địa phương. Theo truyền thống lưu truyền qua nhiều thế hệ, lễ hội được tổ chức vào đêm 11, rạng sáng ngày 12 tháng Giêng hằng năm với những nghi thức độc đáo, mang ý nghĩa cầu mùa, cầu phúc và sinh sôi nảy nở.

Lãnh đạo xã Phùng Nguyên đánh trống khai hội Trò Trám Xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ hội gồm ba phần chính: Phần lễ, phần diễn xướng dân gian và nghi lễ Mật thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự. Nổi bật là diễn trò “Tứ dân chi nghiệp” tái hiện sinh động các nghề “sĩ, nông, công, thương” như cày cấy, dệt vải, buôn bán, dạy học... qua lối diễn mộc mạc, hài hước và những lan điệu dân gian giàu ý nghĩa.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Miếu Trò.

Đặc sắc nhất là nghi lễ Mật mang đậm tín ngưỡng phồn thực - một tín ngưỡng cổ xưa của cư dân nông nghiệp lúa nước. Nghi lễ không chỉ phản ánh ước vọng về sự sinh sôi, phát triển của con người và vạn vật, mà còn thể hiện triết lý âm - dương hòa hợp, trời - đất giao hòa, tạo nên sự sống và thịnh vượng.

Đây là nét văn hóa dân gian độc đáo, thể hiện tư duy sáng tạo và đời sống tinh thần phong phú của cha ông ta. Lễ hội Trò Trám là hoạt động văn hóa tinh thần của người Việt cổ, lễ hội dân gian truyền thống của tỉnh Phú Thọ, đã được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của Quốc gia.

Nghi lễ tế được thực hiện tại lễ hội.

Cùng với đó, nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức chào Xuân Bính Ngọ 2026; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lễ hội Trò Trám thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch.

Tiết mục Hát Xoan mang đậm bản sắc truyền thống trình diễn tại đêm khai mạc.

Lễ hội Trò Trám là lễ hội truyền thống đặc sắc, giàu giá trị nhân văn và mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ. Đây không chỉ là dịp để Nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng; qua đó động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương Phùng Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đức Anh