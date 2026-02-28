Thời tiết 28/2: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Trung Bộ tiếp diễn mưa dông cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định. Trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh, người dân cần lưu ý giữ ấm, nhất là khu vực vùng núi.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ, thời tiết diễn biến phức tạp hơn. Ban ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Về đêm, mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng hơn, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa rào rải rác kéo dài cả ngày và đêm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh, đặc biệt khi tham gia giao thông hoặc sản xuất ngoài trời.

Dự báo thời tiết trong những ngày tới còn biến động, các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với mưa dông bất thường, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31độ

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Theo baotintuc.vn