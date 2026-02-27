Hồn đất - Tình quê trên sới vật xã Đạo Trù

Khi những cơn mưa bụi mùa xuân còn chưa kịp tan trên những mái nhà ở xã Đạo Trù, người dân các thôn đã bị đánh thức bởi một thứ thanh âm thôi thúc: Tiếng trống hội vật.

Không chỉ là một trò chơi dân gian đơn thuần để giải trí sau những ngày dài chân lấm tay bùn, hội vật truyền thống nơi đây chính là “di sản sống”, là nơi tinh thần thượng võ của cha ông bấy lâu nay vẫn âm ỉ cháy, chờ ngày khai hội để bùng lên rực rỡ. Đây cũng chính là bản lĩnh của những người con đất mẫu, là tinh thần “thượng võ” được cha ông truyền lửa qua bao đời.

Hội vật đầu Xuân ở xã Đạo Trù luôn thu hút đông đảo du khách gần xa tới xem và cổ vũ.

Giữa không gian rộn ràng của mùa Xuân Bính Ngọ 2026, sân nhà văn hóa các thôn bỗng trở nên nhỏ bé trước rất đông người đổ về cổ vũ. Chính từ những cái phong vị mộc mạc của sới vật quê nhà đã như mời gọi những bước chân của người con viễn xứ và níu giữ cả những du khách phương xa.

Trong quan niệm của người dân Đạo Trù, bước chân lên sới vật không chỉ để phân định thắng thua. Sức mạnh phải đi đôi với bản lĩnh, cái khéo léo phải hòa quyện cùng sự cao thượng. Người chiến thắng không chỉ là người nhấc bổng được đối phương, mà là người thu phục được lòng người bằng phong thái của một bậc trượng phu.

Cuộc đấu bắt đầu! Những khối cơ bắp cuồn cuộn, những cái ôm kìm, những cú “bốc”, “gồng” dứt khoát khiến người xem không thể rời mắt. Có những khoảnh khắc, cả sới vật lặng đi trong sự giằng co, để rồi ngay sau đó bùng nổ trong tiếng reo hò khi một đô vật tung ra đòn quyết định.

Với sự tham gia của các đô vật nữ, hội vật xã Đạo Trù tạo sự phấn khích lớn cho du khách đến xem.

Ở đây, không có khoảng cách giữa người thi đấu và khán giả. Những nam thanh, nữ tú, những thanh niên trai tráng trong thôn, những người thợ cày, thợ cấy thường nhật, nay bỗng hóa thân thành những “mãnh hổ” trên sới vật. Tiếng trống thúc dồn dập hòa cùng tiếng reo hò làm náo động cả một vùng quê trung du, vẽ nên một bức tranh tràn đầy sức trẻ và lòng đam mê.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi, sới vật xã Đạo Trù là sợi dây vô hình thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Ở đó, người già kể cho người trẻ nghe về những huyền thoại của làng, người trẻ lại đem sức mạnh và khát vọng viết tiếp những trang văn hóa mới. Hội vật chính là “phép thử” của thời gian, chứng minh rằng dù cuộc sống hiện đại có đổi thay, những giá trị cốt lõi của dân tộc vẫn luôn có chỗ đứng trong tâm thức mỗi người dân Đạo Trù.

Hội vật khép lại khi nắng chiều đã nhạt, nhưng dư âm của nó sẽ còn vang vọng mãi trong mỗi câu chuyện bên chén trà Xuân. Bởi với người dân nơi đây, hội vật không chỉ là một cuộc thi... Đó chính là tình yêu quê hương được gọi tên bằng những thế võ, là niềm tự hào dân tộc được hun đúc qua từng nhịp trống, và là khát vọng về một năm mới tràn đầy sức mạnh, bình an và no ấm.

Hoàng Cúc