Rời Hoàng gia Anh, Meghan Markle và Hoàng tử Harry liên tiếp kinh doanh thất bại

Kể từ khi rút khỏi vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh vào tháng 3.2020, Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã khởi động hàng loạt dự án kinh doanh và truyền thông riêng.

Tuy đạt được một số thành công nhất định khi hoạt động độc lập ngoài hoàng gia, cặp đôi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cũng phải đối mặt với không ít thất bại. Từ việc đánh mất hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD với Spotify năm 2023 cho đến những rắc rối xoay quanh thương hiệu phong cách sống As Ever của Meghan Markle vào năm 2025, hành trình kinh doanh của họ liên tục gặp trở ngại, Page Six đưa tin ngày 6.3.

Mới đây, sau thông tin Netflix chấm dứt hợp tác với thương hiệu phong cách sống As Ever của Meghan Markle, cặp đôi nhà Sussex một lần nữa phải tìm hướng đi mới sau khi những dự án kinh doanh liên tiếp không đạt kết quả như kỳ vọng.

Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã khởi nghiệp nhiều dự án kinh doanh sau khi rời bỏ Hoàng gia Anh

Dưới đây là những thất bại kinh doanh đáng chú ý nhất của Meghan Markle và Hoàng tử Harry kể từ khi rời hoàng gia.

2021: Sách thiếu nhi không đạt thành công như kỳ vọng

Một trong những dự án kinh doanh sớm gây thất vọng của Meghan Markle sau khi rời hoàng gia là cuốn sách thiếu nhi có tên The Bench, phát hành vào tháng 6.2021.

Cuốn sách ảnh này kể về mối quan hệ đặc biệt giữa cha và con trai dưới góc nhìn của người mẹ. Nội dung được phát triển từ bài thơ Meghan Markle viết tặng Harry nhân Ngày của Cha sau khi con trai họ - Archie, chào đời vào tháng 5.2019.

Tuy nhiên, The Bench đã không lọt vào bảng xếp hạng top 50 tại Anh trong tuần ra mắt. Dù sau đó cuốn sách từng vươn lên vị trí thứ 100 trong bảng xếp hạng sách bán chạy của Amazon tại Mỹ, doanh số về lâu dài vẫn được cho là không khả quan, đặc biệt khi Meghan Markle đã nhận khoản tạm ứng gần 700.000 USD cho dự án này.

2023: Hợp đồng podcast với Spotify đổ vỡ

Tháng 12.2020, Harry và Meghan Markle ký hợp đồng trị giá 20 triệu USD với Spotify thông qua công ty sản xuất nội dung Archewell Audio.

Tuy nhiên, đến tháng 6.2023, hai bên bất ngờ thông báo đồng thuận chấm dứt hợp tác. Quyết định này được đưa ra sau khi podcast Archetypes của Meghan Markle không tiếp tục được sản xuất mùa thứ 2.

Theo một nguồn tin, cặp đôi Sussex chỉ phát hành 13 tập podcast, không đủ nội dung để nhận toàn bộ khoản thanh toán 20 triệu USD theo hợp đồng.

Sau khi thỏa thuận đổ vỡ, Bill Simmons - một giám đốc của Spotify, đã chỉ trích gay gắt Harry và Meghan Markle, gọi họ là “những kẻ lười biếng và trục lợi”.

Trong khi đó, CEO Spotify - Daniel Ek cho biết chương trình Archetypes đã không mang lại trải nghiệm đủ hấp dẫn cho người nghe. Ông thừa nhận một số dự án hợp tác thành công, nhưng cũng có những dự án không đạt kỳ vọng.

Đến tháng 2.2024, Meghan Markle ký hợp đồng podcast mới với công ty truyền thông Lemonada Media, 8 tháng sau khi rời Spotify.

2025: Thương hiệu As Ever gặp trục trặc

Tháng 2.2025, Meghan Markle buộc phải đổi tên thương hiệu phong cách sống American Riviera Orchard thành As Ever sau hàng loạt vấn đề liên quan đến đăng ký thương hiệu.

Ngay cả sau khi đổi tên, dự án vẫn vướng thêm rắc rối pháp lý. Meghan Markle bị cho là đã không ký đầy đủ hồ sơ đăng ký thương hiệu trước khi nộp lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ. Một số tài liệu còn cho thấy cơ quan này yêu cầu làm rõ các sản phẩm được liệt kê như thìa, mứt và các loại trái cây bảo quản.

Ngoài ra, đơn đăng ký bán quần áo như tạp dề dưới thương hiệu As Ever cũng bị từ chối vì đã có một công ty may mặc Trung Quốc sử dụng tên ASEVER. Thậm chí, một chính trị gia tại Tây Ban Nha còn cho rằng logo As Ever quá giống huy hiệu của ngôi làng nhỏ Porreres trên đảo Mallorca.

Sau khi giải quyết những vấn đề pháp lý, sản phẩm của thương hiệu vẫn vấp phải chỉ trích. Bộ sưu tập đó gồm đồ gia dụng, dụng cụ bếp, thực phẩm cao cấp và các loại mứt do Meghan Markle sản xuất.

Theo nguồn tin từ Page Six, Meghan Markle có thể đã thu về hơn 36 triệu USD từ việc bán mứt. Tuy nhiên, chuyên gia làm mứt Donna Collins lại chê bai sản phẩm mứt mơ của Meghan Markle là quá loãng, không đạt chất lượng mong muốn.

2025: “With Love, Meghan” mùa 2 gây thất vọng

Mùa thứ 2 của chương trình phong cách sống With Love, Meghan trên Netflix phát hành ngày 26.8.2025 đã không lọt vào top 10 của nền tảng này. Dù mùa đầu tiên ra mắt vào tháng 3.2025 đạt kết quả khả quan, mùa 2 được cho là ít hơn khoảng 500.000 lượt xem.

Không chỉ vậy, chương trình còn nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình. Tác giả Lucy Mangan của tờ Guardian gọi chương trình là "nhàm chán và gượng gạo". Trong khi đó, tờ The Times mô tả Meghan Markle như "một người đang cần tiền" sau khi xem mùa 2.

Dù có một số thành công nhất định sau khi rời hoàng gia, Harry và Meghan Markle vẫn trải qua nhiều thất bại

Chương trình này vốn là một phần của hợp đồng trị giá 100 triệu USD mà Harry và Meghan Markle ký với Netflix năm 2020. Tuy nhiên, đến tháng 1.2026, một nguồn tin cho biết chương trình sẽ không tiếp tục sản xuất dưới dạng series, dù vẫn có khả năng xuất hiện các tập đặc biệt theo mùa lễ.

2025: Tổ chức từ thiện Archewell Philanthropies thu hẹp hoạt động

Tháng 12.2025, tổ chức từ thiện Archewell Philanthropies của Harry và Meghan Markle gần như ngừng hoạt động sau khi nhiều nhân sự cấp cao rời đi.

Giám đốc điều hành James Holt từ chức cùng thời điểm với hàng loạt nhân sự quan trọng khác như Genevieve Roth, Christine Schirmer, Ashley Hansen và Meredith Maines. Một nguồn tin cho biết số lượng nhân sự của tổ chức đã giảm 80 - 85% so với một năm trước.

Trước đó, cặp đôi Sussex được cho là đã thảo luận về các biện pháp cắt giảm chi phí và thậm chí cân nhắc chuyển giao tổ chức cho một đơn vị khác trong bối cảnh khó khăn tài chính. Theo báo cáo, tổ chức này đã chi 5,1 triệu USD cho hoạt động trong năm 2024, trong khi chỉ nhận được 2,1 triệu USD tiền quyên góp.

2026: Các dự án Netflix đình trệ

Tháng 3.2026, nhiều nguồn tin cho biết hầu hết các dự án Netflix của Harry và Meghan Markle vẫn đang trong tình trạng “đóng băng”.

Năm 2023, công ty Archewell Productions của họ thông báo sẽ sản xuất phim chuyển thể từ tiểu thuyết Meet Me at the Lake của Carley Fortune. Netflix thậm chí đã chi khoảng 3 triệu USD để mua bản quyền. Tuy nhiên, sau 3 năm, dự án vẫn chưa có đạo diễn cũng như dàn diễn viên chính.

Một dự án khác là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn The Wedding Date của Jasmine Guillory cũng được cho là rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài.

Bên cạnh đó, bộ phim tài liệu Cookie Queen của cặp đôi, ra mắt tại Liên hoan phim Sundance tháng 1.2026, cũng không được nhà phân phối hay nền tảng phát trực tuyến nào mua lại, dù đã được chào bán cho Netflix.

2026: Netflix chấm dứt hợp tác với thương hiệu As Ever

Ngày 6.3.2026, Netflix chính thức chấm dứt hợp tác với thương hiệu phong cách sống As Ever của Meghan Markle, chỉ vài ngày sau khi xuất hiện thông tin chương trình With Love, Meghan sẽ không có mùa thứ 3.

Theo một nguồn tin, việc hợp tác không còn phù hợp khi chương trình truyền hình liên quan đã dừng lại. Tuy nhiên, đại diện Netflix cho biết kế hoạch ban đầu vốn là để Meghan Markle phát triển thương hiệu độc lập trong giai đoạn tiếp theo.

Phía thương hiệu As Ever cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hợp tác của Netflix trong giai đoạn ra mắt và năm hoạt động đầu tiên. Đại diện thương hiệu cho biết doanh nghiệp đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng và đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Theo thanhnien.vn