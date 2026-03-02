Loạt sự kiện, chương trình giải trí đáng chú ý trong tháng 3

Tháng 3 sẽ có những sự kiện được đông đảo người hâm mộ của các Anh tài, Chị đẹp, Tân binh quan tâm. Cùng với đó là rất nhiều chương trình, sự kiện quốc tế nổi bật.

Lễ trao giải Oscar là sự kiện tâm điểm trong tháng 3 (Ảnh: Variety)

Gai Home Concert chính thức mở bán vé từ 10h10 ngày 4/3

Sau gần 2 năm kể từ khi lên sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ. Dù đã thực hiện tới 8 concert nhưng trước nhu cầu "đu idol" quá lớn, một concert đặc biệt sẽ được mở vào ngày 26/4 tại Vinhomes Ocean Park 3 .Mang tên Gai Home Concert, sự kiện được kỳ vọng sẽ đặt các "Gai con" (tên gọi thân mật của cộng đồng fan Anh trai vượt ngàn chông gai) ở vị trí quan trọng để tri ân những đóng góp bền bỉ trong việc góp phần làm nên những dấu ấn sôi động của chuỗi concert. Đây cũng là hoạt động hâm nóng sự quan tâm của khán giả trước thềm Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến sẽ trở lại trên sóng VTV3 vào dịp hè 2026.

Ảnh: Fanpage Anh trai vượt ngàn chông gai

Theo thông tin từ ban tổ chức, 32 Anh tài được xác nhận tham gia concert. Phan Đinh Tùng vì có lịch trình riêng từ trước nên không thể thu xếp hội ngộ cùng người hâm mộ tại sự kiện.

Đấu trường sấm - concert quy mô khủng và cách dàn dựng đặc biệt diễn ra ngày 8/3

Đây là một “đấu trường” đúng nghĩa - nơi nghệ sĩ được đặt vào những không gian đối xứng, những cặp trình diễn đối lập hoặc cộng hưởng, những thử thách về di chuyển, thể lực và biểu đạt, để tạo nên một trải nghiệm thị giác - thính giác - cảm xúc liền mạch cho khán giả ngay từ giây phút đầu tiên. Khán giả không chỉ ngồi xem, mà trở thành một phần trong bố cục sân khấu 270 độ. Âm nhạc, ánh sáng, chuyển động, đạo cụ, khói, LED, thậm chí cả tiếng động cơ cánh quạt... đều được tính toán như một phần của tổng thể trình diễn.

Nhóm nhạc UPRIZE tham gia Đấu trường sấm (Ảnh: SYE)

Với cú bắt tay của Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và Giám đốc âm nhạc SlimV, sự kiện âm nhạc Đấu trường sấm quy tụ đông đảo nghệ sĩ bước ra từ các cuộc thi, chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc ăn khách thời gian qua như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Tân binh toàn năng (nhóm UPRIZE) cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng.Chương trình diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC - Đông Anh, Hà Nội) với sự dẫn dắt của MC Đức Bảo.

Loạt phim Việt nối nhau ra rạp trong tháng 3

Ngay sau cao điểm Tết Nguyên đán, tháng 3 ghi nhận sự đổ bộ của nhiều phim điện ảnh Việt mới.Tài - bộ phim đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được dự đoán là tác phẩm điện ảnh thu hút đông đảo khán giả. Phim ra mắt vào ngày 6/3.

Mỹ Tâm trở lại với điện ảnh cùng phim Tài (Ảnh: ĐPCC)

Tiếp đó là các phim cũng có ngày khởi chiếu dự kiến trong tháng 3 như Quỷ nhập tràng 2, Bus: Chuyến xe một chiều (cùng thuộc thể loại kinh dị). Trong đó Quỷ nhập tràng từng tạo nên hiện tượng bất ngờ ở phòng vé năm 2025 với doanh thu vượt mốc 100 tỷ. Khác với phần 1 tập trung vào mối quan hệ vợ chồng, phần 2 là tiền truyện, mở rộng sang vấn đề gia tộc.

Các sự kiện văn hóa giải trí quốc tế tâm điểm

Ngày 1/3 (theo giờ địa phương) diễn ra Lễ trao giải Actor Awards. Đây là tên gọi mới của SAG Awards - giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên màn ảnh, một trong những giải thưởng “tiền Oscar” uy tín và có tính dự báo cao đối với các hạng mục về diễn xuất.

Conan O'Brien dẫn dắt lễ trao giải Oscar 2026 (Ảnh: Disney)

Ngày 15/3 (theo giờ địa phương) diễn ra Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 với sự dẫn dắt của Conan O'Brien, từ Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ. Các nghệ sĩ Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldana, Kieran Culkin sẽ trở lại sân khấu mà họ từng được vinh danh để trao tặng danh hiệu cho các chủ nhân tượng vàng Oscar mới. Năm 2026, bộ phim Sinners đã lập kỷ lục với 16 đề cử, tiếp theo là One Battle After Another với 13 đề cử. Đây cũng đồng thời là hai bộ phim sáng giá nổi bật ở nhiều hạng mục.

Thông báo từ Netflix về hai sự kiện đặc biệt nhân ngày trở lại của BTS (Ảnh: Netflix)

Đối với cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS, hai sự kiện trực tuyến trên Netflix không thể bỏ lỡ là BTS The Comeback Live|Arirang (vào ngày 21/3. Sự kiện diễn ra tại Gwanghwamun, Seoul (Hàn Quốc) ngay sau khi album mới “Arirang” của nhóm được phát hành vào ngày 20/3. Đây sẽ là sự kiện trực tiếp đầu tiên được phát sóng từ Hàn Quốc và được livestream toàn cầu của Netflix. Tiếp đó phim tài liệu đặc biệt BTS: The Return cũng ra mắt trên nền tảng này vào ngày 27/3.Ngoài ra trong tháng 3 còn có loạt sự kiện đáng chú ý nữa như mùa 2 của One Piece (Đảo Hải Tặc) phiên bản live - action với 2 tập đầu tiên được chiếu đồng thời cả trên nền tảng trực tuyến Netflix và một số rạp chiếu ở nhiều quốc gia. Bộ phim tạo tiếng vang lớn của Thái Lan Girl From Nowhere cũng có màn tái khởi động được kỳ vọng với diễn xuất của Becky Armstrong, Peaky Blinders: The Immortal Man với sự trở lại của ngôi sao đoạt giải Oscar Cillian Murphy ra mắt ngày 20/3...

Nguồn vtv