Cuộc đua mùa phim Tết Bính Ngọ:

Ngã ngũ cuộc đua nghìn tỷ

Sau một tuần khởi chiếu, cuộc đua nghìn tỷ mùa phim Tết Bính Ngọ dần ngã ngũ. “Thỏ ơi” của Trấn Thành tạo khoảng cách lớn so với ba đối thủ còn lại là “Nhà ba tôi một phòng”, “Báu vật trời cho” và “Mùi phở”. Tuần này, thị trường bước vào giai đoạn hậu Tết với hai bộ phim Việt có khả năng cản đường bốn tác phẩm đang đứng đầu.

Sau một tuần khởi chiếu, cục diện mùa phim Tết Bính Ngọ dần phân định rõ ràng. Thỏ ơi của Trấn Thành không chỉ dẫn đầu mà còn tạo ra khoảng cách đủ lớn để thiết lập lại thế trận quen thuộc: Thỏ ơi chiếm lĩnh phần lớn dòng tiền phòng vé, trong khi các đối thủ buộc phải cạnh tranh thị phần còn lại.

Tuy nhiên, cuộc đua chưa khép lại. Khi dòng người từ các tỉnh quay trở lại Hà Nội và TPHCM sau kỳ nghỉ dài, thị trường bước vào giai đoạn hai, nơi độ truyền miệng và chiến lược phân bổ suất chiếu quyết định thứ hạng cuối cùng củaNhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở.

Trấn Thành và phần còn lại ở cuộc đua nghìn tỷ

Ba ngày cuối kỳ nghỉ Tết (20-22/2) ghi nhận tổng doanh thu riêng bốn phim Việt dẫn đầu đạt khoảng 66,3 tỷ đồng. Trong đó, Thỏ ơi mang về 39,5 tỷ đồng (399.103 vé/4.407 suất chiếu), chiếm xấp xỉ 60% doanh thu của nhóm bốn phim Việt và bỏ xa phần còn lại.

Cùng giai đoạn, Nhà ba tôi một phòng thu 13,5 tỷ đồng (137.505 vé/1.874 suất), Báu vật trời cho đạt 9,39 tỷ đồng (90.654 vé/1.411 suất) và Mùi phở mang về 3,95 tỷ đồng (40.828 vé/819 suất).

Trong 3 ngày cuối tuần, khoảng cách giữa Thỏ ơi và bộ phim xếp thứ hai của Trường Giang lên đến gần 26 tỷ đồng dẫn đầu, chênh lệch đủ lớn để định hình thế trận “Trấn Thành và phần còn lại”.

Xét riêng ngày nghỉ cuối Mùng 6 Tết (22/2), thế trận vẫn không thay đổi. Trong ngày Chủ nhật, Thỏ ơi đạt 39,5 tỷ đồng (399.103 vé/4.407 suất), tiếp tục duy trì tỷ lệ suất chiếu cao nhất thị trường. Nhà ba tôi một phòng thu 13,52 tỷ đồng (137.505 vé/1.874 suất), Báu vật trời cho đạt 9,39 tỷ đồng (90.654 vé/1.411 suất) và Mùi phở ghi nhận 3,95 tỷ đồng (40.828 vé/819 suất). Doanh thu của Thỏ ơi vẫn cao gần gấp ba lần phim xếp thứ hai và vượt xa hai phim còn lại cộng lại.

Thỏ ơi tiếp tục thiết lập thế trận Trấn Thành và phần còn lại trong cuộc đua phim Tết.

Tỷ trọng suất chiếu cũng phản ánh thế áp đảo. Thỏ ơi được phân bổ 4.407 suất/ngày cao hơn gấp đôi so với Nhà ba tôi một phòng (1.874 suất) và vượt xa hai phim còn lại. Suất chiếu lớn kéo theo lợi thế doanh thu, đồng thời tạo hiệu ứng khán giả dễ chọn phim có khung giờ dày đặc và vị trí phòng chiếu thuận lợi.

Sau một tuần ra rạp, tổng doanh số tích lũy của bốn phim Việt cho thấy sự phân tầng rõ rệt. Thỏ ơi cán mốc 242,25 tỷ đồng, Nhà ba tôi một phòng đạt 79,09 tỷ đồng, Báu vật trời cho chạm 48,98 tỷ đồng và Mùi phở dừng ở 29,65 tỷ đồng. Nếu xét tương quan, phim của Trấn Thành hiện cao gấp hơn ba lần doanh thu của phim xếp thứ hai và gần gấp năm lần phim đứng thứ ba.

Sự áp đảo này cũng khiến các phim ngoại gần như lép vế. Những tựa như Tuyến thủ đệ: Mùi vị chiến thắng, Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray hay Thỏ gà du xuân: Đại náo địa đạo chỉ dao động ở mức 1-2 tỷ đồng trong ba ngày cuối nghỉ, không đủ sức chen vào nhóm dẫn đầu.

Các bom tấn cũ như Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng, Tầm Tần ký hay Avatar 3: Lửa và tro tàn chỉ còn vài trăm triệu đồng, bị thu hẹp suất chiếu xuống mức tối thiểu.

Một trường hợp đáng chú ý là Huyền tình Dạ Trạch - bộ phim ra rạp trước Tết khai thác yếu tố lịch sử - văn hóa hiện chỉ thu vài chục triệu đồng/ngày và tổng tích lũy chưa đến 100 triệu trong giai đoạn cao điểm. Việc thiếu lợi thế suất chiếu trong tuần Tết khiến phim gần như không còn cơ hội bứt phá.

Dù chưa kết thúc hoàn toàn, cục diện phòng vé quay về thế trận quen thuộc của các mùa Tết gần đây. Phim của Trấn Thành dẫn đầu với cách biệt an toàn, ba phim còn lại cạnh tranh lẫn nhau để duy trì vị trí.

Cuộc đua tiếp diễn, xuất hiện đối thủ cản đường

Dù khoảng cách đã hình thành, cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Giai đoạn sau Tết, khi người dân quay lại các thành phố lớn thường tạo ra đợt sóng thứ hai cho phòng vé. Tuần này (23/2-1/3), bốn phim Việt ở cuộc đua nghìn tỷ vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, cuối tuần chứng kiến sự đổ bộ của 5 bộ phim mới, trong đó có hai phim Việt tham chiến.

Nhà mình đi thôi là một trong hai tác phẩm nội địa ra mắt sau Tết. Thuộc đề tài gia đình, phim do Trần Đình Hiền đạo diễn, khai thác bối cảnh game show gia đình, nơi các thành viên tham gia chuyến du lịch bốn ngày ba đêm mà không biết mục đích thực sự.

Nhân vật chính Phương (Uyển Ân) phải tổ chức chuyến đi hoàn hảo để giành giải thưởng 10 tỷ đồng. Tình huống tưởng chừng nhẹ nhàng lại mở ra chuỗi xung đột nội tại mâu thuẫn lâu năm, khoảng cách thế hệ và những tổn thương chưa được giải quyết.

Về cấu trúc, đây là dạng phim gia đình - tâm lý, dễ tiếp cận khán giả sau Tết. Tuy nhiên, việc ra rạp trong bối cảnh bốn phim Việt Tết vẫn đang chiếm lĩnh phần lớn suất chiếu đặt tác phẩm vào thế cạnh tranh khó khăn. Dàn diễn viên gồm Uyển Ân, NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu... có thể tạo tệp khán giả trung niên, nhưng yếu tố quyết định vẫn nằm ở truyền miệng.

NSND Hồng Vân, Uyển Vân và Nguyễn Hùng (Mưa đỏ) nhảy vào cuộc đua phim Việt sau Tết.

Phim Việt thứ hai là Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công. Tác phẩm mang màu sắc âm nhạc, xoay quanh hành trình của cô gái trẻ theo đuổi giấc mơ diễn xuất giữa những va đập thực tế. Điểm đáng chú ý là cấu trúc nhạc phim dày đặc với 14 ca khúc, trong đó nhiều bài được sáng tác riêng cho phim.

Tuy nhiên, ở góc độ thị trường, phim âm nhạc vốn không phải dòng chủ lực trong dịp Tết. Sự xuất hiện của nhiều ca sĩ và nhạc sĩ có thể tạo hiệu ứng truyền thông, nhưng bài toán phòng vé vẫn phụ thuộc vào khả năng giữ khán giả sau tuần đầu tiên.

Sự xuất hiện của hai phim Việt hậu Tết tạo thêm áp lực cạnh tranh cho nhóm bốn phim Tết đang chiếm lĩnh. Nếu Thỏ ơi và Nhà ba tôi một phòng tiếp tục giữ suất chiếu lớn, các phim mới sẽ phải chen vào khung giờ kém thuận lợi.

Ngoài ra, ba phim ngoại cùng ra rạp trong tuần gồm Khủng long đón Tết, Đồi gió hú và Chuyện kinh dị giới siêu giàu. Sự đa dạng thể loại khiến thị trường phân mảnh hơn, giảm khả năng Thỏ ơi duy trì tỷ lệ chiếm suất, doanh thu trên 60%.

Theo tienphong.vn