Nghệ sĩ đàn tỳ bà Diệu Thảo viết ca khúc về Tết bình an

Diệu Thảo - nổi tiếng qua phim “”Phía trước là bầu trời“” - gửi thông điệp đoàn viên trong năm mới qua ca khúc “”Tết bình an bên nhau“”.

Nghệ sĩ Diệu Thảo và ca sĩ Lưu Quốc Vượng hóa thân hai chị em về quê ăn Tết. Ảnh: Jumong

Tác phẩm do Diệu Thảo sáng tác mang tinh thần tươi mới, giàu sức sống. Trước đó, nghệ sĩ phần lớn viết về màu sắc trữ tình, đôi khi phảng phất nét buồn, chiêm nghiệm cá nhân.

Theo Diệu Thảo, âm nhạc dân tộc và nhạc cụ truyền thống Việt Nam còn nhiều điều chưa được khai thác trọn vẹn. Quá trình học hỏi, sáng tạo, cô dần nhận ra những nét tương đồng giữa âm nhạc truyền thống và đời sống ngày nay.

Ca khúc được hình thành từ nhiều câu chuyện của Diệu Thảo. Có những năm cô đi công tác xa, sát Tết mới trở về nhà, thậm chí từng đón Tết ở một đất nước khác. Hay nghệ sĩ có một người bạn thân lấy chồng ở miền Tây, mỗi năm chỉ về Hà Nội vài dịp và Tết luôn là thời điểm được mong chờ nhất.

Tác phẩm có những câu: “”Ai đi xa cũng muốn về nhà. Ai đi đâu cũng nhớ mẹ cha. Tết có ông bà. Tết có niềm vui. Về với gia đình ấm áp mùa xuân“”. Qua bài hát, Diệu Thảo gửi gắm mong muốn một năm mới sum vầy. “”Với tôi, Tết chỉ đơn giản là bình an bên những người thân yêu“”, cô cho hay.

Đạo diễn Nhật Giang xây dựng MV như một chuỗi ký ức ngày Tết, kể câu chuyện của gia đình nhiều thế hệ. Hai chị em trở về nhà trên xe Cub cổ gợi nhiều hoài niệm, sau đó là những hình ảnh đời thường như quây quần bên ông bà, bố mẹ, cùng gói bánh chưng, dọn nhà, nhận lì xì. Không gian nhà cổ, mái ngói, sân gạch, gian bếp, nồi bánh chưng tạo cảm giác ấm áp, thân thuộc của Tết truyền thống.

Trong MV, chi tiết Diệu Thảo ôm đàn tỳ bà xuất hiện nhiều lần, khi độc tấu, lúc hòa cùng tốp tỳ bà. Qua đó, êkíp tôn vinh vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc, đồng thời khắc họa sự gắn bó giữa nghệ sĩ và cây đàn.

Ca sĩ Lưu Quốc Vượng cho biết khi nhận demo, anh ấn tượng với giai điệu bắt tai. Khi thể hiện, anh không đặt nặng kỹ thuật thanh nhạc mà hát bằng cảm xúc của người con luôn mong ngóng về với gia đình. Giọng ca 20 tuổi nói: “”Hình ảnh Tết xưa với mái nhà, bữa cơm sum vầy hiện lên rất tự nhiên trong đầu tôi. Cuộc sống có đổi thay, những giá trị truyền thống luôn ở đó, như một nơi để mỗi người tìm về".

Diệu Thảo 39 tuổi, được khán giả biết đến với vai Thảo trong phim Phía trước là bầu trời (2001). Sau series, cô tham gia một số dự án Khi đàn chim trở về, Chớm nắng rồi rời màn ảnh. Diệu Thảo hiện là giảng viên chuyên ngành đàn tỳ bà của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm ngoái, cô ra mắt dự án chào Tết Ất Tỵ 2025 với hơn 30 MV độc tấu tỳ bà, làm mới nhiều làn điệu dân gian như Cô đôi thượng ngàn, Đào liễu.

