Dàn mỹ nữ hóa giọt mưa xuân trong vũ điệu

Các vũ công Trung Quốc thể hiện vũ đạo về mưa nhẹ bay trong gió, niềm hân hoan của con người.
Theo Sina, tiết mục Hỷ vũ lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, sau chương trình đón năm mới của CCTV. Tác phẩm do vũ công Mạnh Khánh Dương và các sinh viên ở Học viện Âm nhạc Chiết Giang thể hiện.
Múa “Hỷ vũ”. Video: CCTV
Lý Gia, đạo diễn tiết mục, nói ý tưởng bài múa từ thơ về cuộc sống an lạc của các tác giả thời Đường như Đỗ Phủ, Vi Trang. Mưa thuận gió hòa tưới tắm cho vạn vật, mang mùa màng bội thu.
Mạnh Khánh Dương cho biết khi biểu diễn, cô tưởng tượng hình ảnh cô gái đi trong cơn mưa nhẹ mùa xuân, thấy được tĩnh lặng và hân hoan mà mưa mang đến. Nghệ sĩ hy vọng có thể tạo ra không gian làm người xem dừng lại một chút, cảm nhận sự lãng mạn thông qua ngôn ngữ hình thể uyển chuyển, mềm mại của phụ nữ phương Đông.
Diễn viên múa Mạnh Khánh Dương. Ảnh: Weibo
Chiếc mũ đính rèm châu tượng trưng những hạt mưa rơi là điểm nhấn của tác phẩm song cũng là bài toán khó nhất với các nghệ sĩ trong quá trình luyện tập. Mỗi đạo cụ nặng gần 2,5 kg, dài khoảng 1,5 m, diễn viên cần kiểm soát biên độ dao động của mỗi “rèm mưa”.
Vương Tư Kỳ, sinh viên năm ba tham gia vở diễn, nói giai đoạn đầu, đầu của cô lúc nào cũng nghiêng về phía trước, không thể phối hợp các động tác khác, cả đoàn đều mất nhiều thời gian để quen với đạo cụ, sau đó mới có thể kiểm soát đến tốc độ xoay vòng, góc nghiêng. “Đó không phải đạo cụ, đó là sự chuyển hóa của hình thể”, Vương Tư Kỳ nói.
Vũ công cần kiểm soát đạo cụ sao cho rung lắc đồng nhất, tránh gây hỗn loạn. Ảnh: CCTV
Quá trình tập thường gián đoạn do đạo cụ va vào nhau hoặc các sợi dây bị xoắn. Êkíp liên tục điều chỉnh, cân nhắc vị trí, khoảng cách của từng diễn viên, mức nghiêng 10 độ hay 15 độ. “Đứng lệch một chút là có thể gây ra một mớ hỗn độn, chỉ có không ngừng điều chỉnh và luyện tập nhuần nhuyễn mới có thể tạo hiệu ứng giọt mưa nối nhau”, Vương Tư Kỳ cho biết.
Êkíp chọn trang phục có độ bóng như hình ảnh nước loang, phần vai và eo đều được đính kết tượng trưng những hạt mưa.
Show mừng năm mới của CCTV gồm những tác phẩm mang hơi thở cổ truyền lẫn hiện đại. Năm nay, robot “đổ bộ” lên sân khấu, biểu diễn võ thuật, diễn kịch cùng con người.
