Những người làm đẹp phố, phường

Những ngày này, khi các xã, phường rực rỡ cờ hoa, người người tất bật mua sắm, chỉnh trang nhà cửa đón Xuân, cũng là lúc cán bộ, người lao động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì bước vào thời điểm cao nhất trong năm. Với họ, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là khoảng thời gian căng mình trên từng tuyến đường, ngõ xóm để giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, văn minh.

Người lao Công ty khẩn trương trang trí cảnh quan, tạo không khí, diện mạo tươi mới cho nhân dân các xã, phường đón Tết.

Xác định phục vụ Tết là nhiệm vụ trọng tâm, Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng tổ, đội, địa bàn. Các đơn vị trực thuộc ra quân tổng vệ sinh từ giữa tháng Chạp; 100% phương tiện cơ giới được kiểm tra, bảo dưỡng, sẵn sàng vận hành liên tục trong những ngày cao điểm. Từ 25 tháng Chạp đến rạng sáng mùng 1 Tết, toàn bộ cán bộ, công nhân được huy động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Riêng ngày 29 Tết - ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 15 xe ép rác hoạt động xuyên ngày, đêm, xử lý khối lượng rác tăng gấp đôi so với ngày thường, khoảng 600 tấn tại các địa bàn: Vân Phú, Hy Cương, Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu. Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm cao của từng tổ, đội.

Trong guồng quay khẩn trương ấy, các tổ môi trường giữ vai trò then chốt. Tổ 2, Đội Môi trường 2 - Xí nghiệp Môi trường quản lý địa bàn rộng với nhiều tuyến đường trung tâm, khu dân cư đông đúc và khu vực chợ dân sinh. Tổ có 24 công nhân, phụ trách nhiều khu dân cư xen kẽ các tuyến đường liên xã, phường. Với vai trò tổ trưởng, chị Phạm Thị Tuyết Mai vừa trực tiếp lao động, vừa điều hành, phân công, theo dõi tiến độ từng tuyến. Mỗi ngày, chị kiểm tra toàn bộ địa bàn, nắm chắc quân số, kịp thời điều chỉnh nhân lực khi phát sinh. Trong đêm 29 Tết, tiếng chổi tre xào xạc hòa cùng tiếng xe ép rác tạo nên âm thanh quen thuộc của những người giữ gìn môi trường. “Đường phố sạch sẽ là niềm vui của chúng tôi”, chị Mai chia sẻ.

Tương tự, Tổ 3 do chị Chu Thị Thúy Hồng làm tổ trưởng phụ trách 23 thành viên, phần lớn là lao động nữ. Địa bàn rộng, mật độ dân cư không đồng đều đòi hỏi công tác quản lý chặt chẽ, linh hoạt. Tổ duy trì giao ban nhanh cuối mỗi ca để đánh giá khối lượng rác, rà soát các điểm phát sinh, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Những ngày cận Tết, lượng rác sinh hoạt và rác thải từ hoạt động buôn bán tăng mạnh, chị Hồng cùng các thành viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thu gom kịp thời, không để tồn đọng. Giữa thời khắc chuyển giao năm mới, chị vẫn cẩn thận kiểm tra từng khu vực phụ trách. “Làm môi trường thì càng lễ, Tết càng bận. Chúng tôi thống nhất phương án thay phiên nghỉ ngắn sau rạng sáng mùng 1 để bảo đảm sức khỏe. Gia đình ai cũng phải thu xếp sớm việc riêng, nhưng nhìn đường phố phong quang sạch đẹp đầu năm, mọi người đều thấy tự hào”, chị bộc bạch.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải, cán bộ, người lao động Công ty còn tham gia trang trí hoa, lắp đặt tiểu cảnh tại nhiều khu vực trung tâm như: khu vực Tỉnh ủy - UBND tỉnh, Quảng trường Hùng Vương, Công viên Văn Lang, cổng Đền Hùng, đường Phù Đổng, ngã tư IC7... Gần 500 cán bộ, công nhân được huy động phục vụ Tết, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, vừa góp phần tạo diện mạo khang trang, rực rỡ cho đô thị.

Đồng chí Hà Ngọc Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: "Phục vụ Tết Nguyên đán là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các tổ, đội được yêu cầu bám sát địa bàn, không để rác tồn đọng trước, trong và sau Tết; đồng thời, Công ty quan tâm chăm lo đời sống người lao động, kịp thời động viên anh chị em làm việc trong đêm 29 và rạng sáng mùng 1. Theo đó, mỗi lao động được hỗ trợ 300 nghìn đồng tiền ăn trong ngày cuối năm và lì xì 500 nghìn đồng vào thời khắc giao thừa".

Công nhân Công ty thu gom rác thải xuyên Tết.

Khi nhiều gia đình quây quần bên nhau đón chào năm mới, trên các tuyến đường vẫn thấp thoáng bóng dáng những công nhân môi trường miệt mài hoàn thành phần việc cuối cùng. Họ chỉ kịp ngẩng nhìn khoảnh khắc giao thừa rồi lại tiếp tục công việc.

Mùa Xuân hiện diện trên từng ngõ xóm, tuyến phố. Trong niềm vui chung của mọi nhà, có sự đóng góp thầm lặng của những người làm đẹp phố, phường - những người góp phần giữ gìn diện mạo đô thị luôn sạch đẹp, văn minh trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.

Anh Thơ