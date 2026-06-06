Xã Thổ Tang tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em

Nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em thiếu nhi trong dịp hè, xã Thổ Tang đã tổ chức 2 lớp dạy bơi miễn phí và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

Các em thiếu nhi được hướng dẫn khởi động trước khi xuống bơi.

Lớp học bơi hè năm nay của xã Thổ Tang thu hút hơn 80 trẻ em từ 8-14 tuổi tham gia. Trong thời gian 10 ngày các em sẽ được huấn luyện viên có kinh nghiệm hướng dẫn các bài tập khởi động, làm quen với môi trường nước, tập nổi, kỹ thuật đạp chân, cách lấy hơi và thở dưới nước, phối hợp các động tác tay, chân cơ bản, từng bước tiếp cận kỹ thuật bơi ếch. Bên cạnh đó, các em còn được trang bị kiến thức về phòng, chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Huấn luyện viên hướng dẫn kỹ các em kỹ thuật bơi ếch.

Việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Thổ Tang đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ em biết bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước, giúp các em có một mùa hè an toàn, vui tươi và bổ ích.

Thu Hoài