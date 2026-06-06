Xã Thổ Tang tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em

{title}
{publish}
{head}
Nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em thiếu nhi trong dịp hè, xã Thổ Tang đã tổ chức 2 lớp dạy bơi miễn phí và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.
Các em thiếu nhi được hướng dẫn khởi động trước khi xuống bơi.
Lớp học bơi hè năm nay của xã Thổ Tang thu hút hơn 80 trẻ em từ 8-14 tuổi tham gia. Trong thời gian 10 ngày các em sẽ được huấn luyện viên có kinh nghiệm hướng dẫn các bài tập khởi động, làm quen với môi trường nước, tập nổi, kỹ thuật đạp chân, cách lấy hơi và thở dưới nước, phối hợp các động tác tay, chân cơ bản, từng bước tiếp cận kỹ thuật bơi ếch. Bên cạnh đó, các em còn được trang bị kiến thức về phòng, chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.
Huấn luyện viên hướng dẫn kỹ các em kỹ thuật bơi ếch.
Việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Thổ Tang đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ em biết bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước, giúp các em có một mùa hè an toàn, vui tươi và bổ ích.
Thu Hoài
baophutho.vn Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm 2026, nhiều hoạt động tuyên truyền, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan xanh...
baophutho.vn Ngày 6/6, tại Nhà văn hóa xóm Khang Đình, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Tân Hòa đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế...
baophutho.vn Sáng 6/6, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một...
baophutho.vn Ngày 6/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và UBND xã Liên Minh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà Nhân đạo cho...
baophutho.vn Ngày 6/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Việt Trì và Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tổ chức Lễ...
baophutho.vn Nằm lọt giữa những dãy núi cao ngất, Lai Đồng được thiên nhiên ưu đãi những cánh đồng tương đối bằng phẳng, rộng rãi, từng được ví như vựa lúa...
baophutho.vn Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Nông dân xã Xuân Lũng đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua yêu...