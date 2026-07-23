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Đầu tư gần 40 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo chùa Xuân Lũng

Sau sự cố hỏa hoạn làm hư hỏng nhiều hạng mục của di tích, với sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp, ngành của tỉnh cùng đông đảo tăng ni, phật tử, Nhân dân địa phương, xã Xuân Lũng đang đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia chùa Xuân Lũng (Phổ Quang tự). Đến nay, sau 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành 50% khối lượng.

Đầu tư gần 40 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo chùa Xuân Lũng&nbsp;Việc tôn tạo công trình đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đầu tư gần 40 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo chùa Xuân Lũng&nbsp;Tu bổ, phục hồi tòa Tam bảo theo kiến trúc truyền thống.

Công trình tu bổ, tôn tạo chùa Xuân Lũng được triển khai từ ngày 14/1/2026 trong khuôn viên di tích, gồm các hạng mục: Tu bổ, phục hồi tòa Tam bảo theo kiến trúc truyền thống; xây dựng mới nhà Mẫu, cổng Tam Quan; xây dựng các công trình phụ trợ, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và cảnh quan. Tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng.

Chùa Xuân Lũng là ngôi chùa cổ có niên đại hơn 800 năm, giữ vai trò trung tâm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của Nhân dân và phật tử địa phương. Chùa hiện còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật, tiêu biểu là bệ đá hoa sen thời Trần.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đẩy nhanh tiến độ Di tích quốc gia Đầu tư Nhân dân Phòng cháy chữa cháy Hỏa hoạn Thi công Văn hóa tâm linh Hư hỏng
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