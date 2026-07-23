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“Giữ lửa” văn hóa dân tộc Mường

Vốn rất phong phú và nổi bật, văn hóa dân tộc Mường được cộng đồng Mường sinh sống trên vùng đất trung du, miền núi Phú Thọ trân trọng bảo tồn, gìn giữ. Những giá trị truyền thống tốt đẹp đang tiếp tục được trao truyền để “ngọn lửa” bản sắc không bao giờ tắt, góp phần bồi đắp và phát huy niềm tự hào văn hóa dân tộc trong cuộc sống hôm nay.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngNhững nếp nhà sàn cổ của cộng đồng Mường thôn Mỗ, xã Thung Nai có sức hút đặc biệt đối với du khách trên hành trình khám phá du lịch cộng đồng.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngNhững phong tục, tập quán đẹp được cộng đồng Mường Vang lưu giữ.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngTục đâm đuống gắn với nghệ thuật trình diễn nhạc cụ dân gian Mường của cụm Thanh Sơn - Tân Sơn tạo không khí rộn ràng trong những ngày hội lớn.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngBằng tâm huyết với văn hóa Mường, bà Đinh Thị Tâm ở thôn Tiến Thịnh, xã Cự Đồng đã sưu tầm, lưu giữ hàng trăm hiện vật quý trong đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất của người Mường.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngNghệ nhân Ưu tú Bùi Tiến Xô ở xã Mường Động miệt mài sưu tầm, truyền dạy, lan tỏa tình yêu với di sản văn hóa chiêng Mường.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngNhững nghệ nhân tuổi cao vẫn tích cực thực hành, truyền dạy Mo Mường để di sản văn hóa không bị mai một.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngNhiều câu lạc bộ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường được thành lập và duy trì sinh hoạt, thu hút nghệ nhân và những người cùng yêu mến văn hóa dân tộc.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngPhụ nữ Mường vẫn "giữ lửa" tinh hoa nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngCác trò chơi dân gian độc đáo không thể thiếu trong các hội thi, dịp lễ hội.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngẨm thực dân tộc Mường giữ trọn hương vị nguyên bản và đậm đà văn hóa truyền thống.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngThông qua thực hành trải nghiệm, các trường học quan tâm giáo dục trẻ hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa nhân văn của ẩm thực xứ Mường.

“Giữ lửa” văn hóa dân tộc MườngTrang phục dân tộc khoe sắc giữa không gian Lễ hội Đền Hùng 2026, mang theo niềm tự hào của cộng đồng người Mường sinh sống trên vùng Đất Tổ.

Bùi Minh


Bùi Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dân tộc Mường Thanh Sơn Di sản văn hóa Trò chơi dân gian Du lịch cộng đồng Tân Sơn Nghệ nhân ưu tú Lễ hội đền hùng Lễ hội ẩm thực Vùng đất
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