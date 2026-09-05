Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thượng Cốc được sáp nhập từ các xã Thượng Cốc, Văn Sơn, Miền Đồi. Xã có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Mường, Dao, Tày, Nùng, Thái, Kinh, Khơ Mú... Với không gian mới rộng lớn và văn hóa đa dạng, nơi đây đang từng bước kiến tạo cộng đồng dân cư phát triển bền vững, văn minh, hạnh phúc.

Lễ hội Đình Khênh, xã Thượng Cốc được tổ chức hằng năm, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn.

Thượng Cốc được biết đến là xã có nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Mường với nhiều phong tục, tập quán lâu đời được lưu truyền qua nhiều thế hệ như: Mo Mường, Rằng Thường, Bộ Mẹng, trình diễn chiêng Mường, Lễ hội Đình Khênh, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi. Các xóm đều có nhà văn hóa, đội văn nghệ; các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra thường xuyên. Đây chính là cơ sở lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết, ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân các dân tộc trong xã, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã đẩy mạnh phong trào đến các khu dân cư về xây dựng đời sống văn hóa mới; gia đình văn hóa, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Chỉ đạo phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt ở các chi, tổ hội để tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân hiểu rõ các nội dung về xây dựng khu dân cư văn hóa. Nhờ đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được lan tỏa sâu rộng, người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Từ việc đăng ký đến bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm được tiến hành dân chủ, công khai, mang ý nghĩa tích cực thi đua của các gia đình. Năm 2025, xã có 3.545 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 90,2%. Toàn xã có 20/28 xóm đạt văn hóa, đạt 71,4%; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Bước sang năm 2026, ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thượng Cốc nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ban hành đồng bộ các chương trình, kế hoạch hành động. Từ việc rà soát, sắp xếp tinh gọn 28 xóm cũ thành 16 xóm theo đúng định hướng, cho đến việc phát huy vai trò chủ thể của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương đã khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó trong mỗi người dân. Không khí thi đua sôi nổi hiện hữu từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến từng ngõ xóm, khu dân cư.

UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bà con các xóm cùng vào cuộc. Ý thức tự quản, tự giác bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư được nâng lên, tạo nền tảng quan trọng trong xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững. Xã lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực tinh thần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phong trào được lồng ghép hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào ở địa phương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng.

Thời gian tới, xã Thượng Cốc tiếp tục tuyên truyền các nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của đất nước, tỉnh và địa phương. Nâng cao chất lượng phong trào gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa vào kế hoạch thực hiện. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa; tích cực xã hội hóa công tác văn hóa, thể dục thể thao, tu bổ và phát huy giá trị các di tích lịch sử... Từ đó xây dựng Thượng Cốc trở thành vùng quê đáng sống, phát triển xanh, bền vững và hạnh phúc.

Hương Lan