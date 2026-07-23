Sân tập cộng đồng - “điểm hẹn sức khỏe” của người dân Phù Ninh

Chiều muộn, các sân tập thể thao cộng đồng trên địa bàn xã Phù Ninh lại nhộn nhịp. Người cao tuổi tập dưỡng sinh, thanh niên chơi bóng chuyền, bóng đá, trẻ em vui đùa trên sân, nhiều người đi bộ, chạy bộ quanh khuôn viên... Khung cảnh này trở nên quen thuộc, thể hiện sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.

Người dân được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ luyện tập thể thao tại nhà văn hóa để rèn luyện sức khỏe đúng cách.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phù Ninh tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống sân tập ngoài trời tại các nhà văn hóa khu dân cư, khu trung tâm xã và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Đến nay, toàn xã có 59 sân tập cộng đồng, được xây dựng từ nhiều nguồn lực như ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa cùng sự hỗ trợ của doanh nghiệp và đóng góp của Nhân dân. Các sân có diện tích từ 500 - 2.000m2, được lắp đặt nhiều thiết bị luyện tập hiện đại như: máy đi bộ trên không, máy tập lưng eo, máy xoay eo, máy tập chân, máy tập vai, xà đơn, xà kép, dụng cụ dưỡng sinh cùng hệ thống ghế nghỉ và đèn chiếu sáng.

Ngoài ra, xã còn có sân bóng chuyền hơi, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá mini và không gian dành cho đi bộ, chạy bộ, dân vũ, tập aerobic... Nhờ hệ thống sân tập được đầu tư đồng bộ, mỗi ngày có khoảng 1.500 - 2.500 lượt người đến luyện tập. Đáng chú ý, khoảng 80% dân số trên địa bàn duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phù Ninh cho biết: Địa phương luôn xác định phát triển thể dục thể thao quần chúng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc và đời sống tinh thần của Nhân dân. Việc đầu tư các sân tập cộng đồng được gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Người cao tuổi hăng say luyện tập văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, xã thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao như: Đại hội Thể dục thể thao xã, Hội khỏe Phù Đổng, giải chạy hưởng ứng Ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân cùng nhiều giải bóng chuyền, bóng đá, cầu lông... Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích người dân tích cực tham gia luyện tập.

Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, các sân tập cộng đồng còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa của nhiều khu dân cư. Tại tổ 24, cứ mỗi buổi sáng và chiều tối, đông đảo người dân lại tập trung tại sân nhà văn hóa để luyện tập. Người cao tuổi tham gia Câu lạc bộ Tâm năng dưỡng sinh, tập thể dục dưỡng sinh; phụ nữ luyện dân vũ; thanh niên chơi thể thao; trẻ nhỏ vui chơi sau giờ học...

Ông Nguyễn Văn Huấn - Tổ trưởng tổ 24, xã Phù Ninh cho biết: Tổ có 415 hộ, 1.580 nhân khẩu. Từ khi sân tập được đầu tư khang trang, người dân đến sinh hoạt đông hơn. Các cụ cao tuổi duy trì tập tâm năng dưỡng sinh hằng ngày; các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, bóng chuyền hơi hoạt động thường xuyên. Trước đây, nhiều người phải đi xa hoặc ít có điều kiện luyện tập. Nay có sân tập ngay tại khu dân cư nên ai cũng có thể tranh thủ thời gian để vận động, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Là người tham gia đều đặn các hoạt động tại khu dân cư, bà Trần Thị Doanh chia sẻ: Hầu như ngày nào tôi cũng ra sân tập. Buổi tối thứ Tư, tôi tham gia tập dưỡng sinh; tối thứ Bảy và Chủ nhật thì cùng chị em luyện tập văn nghệ, dân vũ. Tập luyện đều giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, đồng thời có dịp gặp gỡ, trò chuyện với bà con nên ai cũng phấn khởi.

Các cháu thiếu nhi luyện tập aerobic, tạo sân chơi bổ ích và phát triển thể chất trong dịp hè.

Không riêng người cao tuổi, các sân tập thu hút đông đảo thanh thiếu niên. Những trận bóng chuyền, bóng đá, cầu lông hay pickleball diễn ra sôi nổi vào mỗi buổi chiều tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp thanh niên rèn luyện sức khỏe, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại và tránh xa các tệ nạn xã hội. Đối với trẻ em, đây cũng là sân chơi an toàn để vận động ngoài trời, phát triển thể chất và kỹ năng giao tiếp.

Hiệu quả từ hệ thống sân tập cộng đồng không chỉ được thể hiện qua số người tham gia luyện tập ngày càng tăng mà còn góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, người dân có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, tăng cường tinh thần đoàn kết và xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Có thể thấy, những sân tập cộng đồng ở xã Phù Ninh không đơn thuần là nơi đặt các thiết bị thể thao mà đã thực sự trở thành “điểm hẹn sức khỏe” của người dân. Từ những công trình gần gũi đó, phong trào rèn luyện thân thể ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết và văn minh.

Dương Chung