Đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam sạch, đẹp”

Sáng 6/6, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đông đảo Nhân dân.

Giáo viên trường mầm non ĐồngThịnh, xã Yên Lập ra quân hưởng ứng phong trào “trường học xanh- không rác”.

Ngay sau lễ phát động, các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Nhân dân xã Thượng Long ra quân làm sạch môi trường.

Các lực lượng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực nhưT tổng vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại và xử lý rác thải; làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư và các khu vực công cộng; khơi thông cống rãnh, kênh mương; xử lý các điểm tồn đọng rác thải, ô nhiễm môi trường; trồng, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang cảnh quan tại cơ quan, đơn vị, trường học.

Bên cạnh đó, còn tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa lối sống xanh, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Cũng trong hôm nay, nhiều đơn vị trường học, cơ quan, đơn vị đã triển khai phong trào “Trường học xanh - không rác”, xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

Lãnh đạo xã Phú Khê cùng bà con nhân dân trực tiếp tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và tuyên truyền nâng cao ý thức bào vệ môi trường trong cộng đồng.

Thông qua đợt ra quân, phong trào thi đua đã góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cán bộ, đảng viên cùng các đoàn thể, nhân dân xã Võ Miếu đồng loạt ra quân, chung tay làm sạch môi trường sống tại các điểm trường học, khu dân cư trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên phường Phú Thọ ra quân bóc gỡ quảng cáo trái phép, gây mất vệ sinh và không đảm bảo văn minh đô thị trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các đoàn thể, nhân dân xã Hiền Quan đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh môi trường tại cơ quan và các khu dân cư, điểm trường học.

Cán bộ khối Đảng ủy, cơ quan UBND xã Thanh Ba tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường nơi làm việc.

Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là trách nhiệm, ý thức và việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân vì môi trường sống xanh cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Minh Tự