Rực rỡ pháo hoa đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

Đúng vào thời khắc giao thừa 0h00 phút ngày 17/2 (tức ngày mùng 1 âm lịch), 16 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đồng loạt rực sáng trên bầu trời tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Những màn pháo hoa rực rỡ đầy sắc màu được bắn lên bầu trời mang theo niềm tin, hy vọng của mọi người, mọi nhà vào một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Điểm bắn pháo hoa tại phường Việt Trì

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời phường Việt Trì.

Các chùm pháo đa tầng nở bung ở độ cao khác nhau, kết hợp cùng pháo tầm thấp tạo thành những “thác ánh sáng” đổ xuống không trung.

Mãn nhãn màn pháo hoa tại khu vực trung tâm Việt Trì.

Người dân thưởng thức màn pháo hoa đón chào năm mới.

Điểm bắn pháo hoa tại phường Vĩnh Phúc

Màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời phường Vĩnh Phúc.

Các bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng đầu năm mới.

Người dân tập trung đón chờ màn pháo hoa chào đón năm mới.

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút đã làm mãn nhãn người xem.

Điểm bắn pháo hoa tại phường Hòa Bình

Toàn cảnh điểm bắn pháo hoa tầm cao tại cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình.

Địa điểm tổ chức thuận lợi cho người dân sinh sống hai bên bờ sông Đà quan sát, chiêm ngưỡng màn pháo hoa đặc sắc.

Màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời vào thời khắc giao thừa.

Người dân mãn nhãn với màn pháo hoa tuyệt đẹp.

Các cặp đôi cùng nhau lưu lại thời khắc giao thừa.

Rất đông người dân tập trung chứng kiến thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Nhóm phóng viên Thời sự