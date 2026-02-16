Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Tới dự có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và các đại biểu dự chương trình.

Toàn cảnh đêm giao lưu.

Tại Chương trình, các nghệ sĩ của Nhà hát Lạc Hồng và Trung tâm Văn hóa thông tin - Điện ảnh tỉnh đã đem đến cho khán giả những tiết mục hát, múa, hòa tấu đặc sắc mang âm hưởng mùa xuân mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước.

Đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mang đến cho người xem một không gian âm nhạc sôi động, ấm áp, ngập tràn khí thế của một mùa xuân mới. Qua đó, nhằm khích lệ, động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026 .

Một số tiết mục tại đêm giao lưu.

Thuý Hường