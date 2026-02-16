Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Tới dự có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành địa phương.

Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và các đại biểu dự chương trình.

Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Toàn cảnh đêm giao lưu.

Tại Chương trình, các nghệ sĩ của Nhà hát Lạc Hồng và Trung tâm Văn hóa thông tin - Điện ảnh tỉnh đã đem đến cho khán giả những tiết mục hát, múa, hòa tấu đặc sắc mang âm hưởng mùa xuân mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước.

Đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mang đến cho người xem một không gian âm nhạc sôi động, ấm áp, ngập tràn khí thế của một mùa xuân mới. Qua đó, nhằm khích lệ, động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026 .

Một số tiết mục tại đêm giao lưu.Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Thuý Hường


Thuý Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng mừng đảng mừng xuân giao lưu Vĩnh Phúc Chương trình Quảng trường Phát triển kinh tế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng

Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng
2026-02-16 11:08:00

baophutho.vn Sáng 16-2 (tức 29 Tết Nguyên đán) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng (xã Đoan Hùng). Tham dự buổi...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long