Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ gặp mặt, động viên sinh viên Lào

Tối 16/2 (tức 29 Tết Nguyên đán), Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức chương trình chúc Tết sinh viên Lào đêm giao thừa “Chào Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của các sinh viên Lào ở lại Việt Nam ăn Tết.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ mừng tuổi các sinh viên Lào ở lại Việt Nam ăn Tết.

Phát huy truyền thống hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào, trong nhiều năm qua, mối quan hệ gắn bó giữa Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ với các địa phương tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng được củng cố và phát triển. Đây là một trong những điểm sáng trong công tác hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao cho nước bạn Lào.

Sinh viên Lào tham gia trò chơi nhằm tìm hiểu văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam.

Đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã đào tạo trên 100 sinh viên Lào, trong đó có hàng chục sinh viên đã tốt nghiệp. Các sinh viên Lào sang Việt Nam sẽ học tiếng Việt, sau đó theo học các chuyên ngành cao đẳng chính quy của nhà trường như: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Y sĩ đa khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học...

Những phần quà được trao tặng nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của các sinh viên Lào ở lại Việt Nam ăn Tết.

Tại chương trình, Nhà trường đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian Việt Nam, hái hoa dân chủ... nhằm giúp sinh viên Lào tìm hiểu phong tục văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam. Các sinh viên Lào tham dự chương trình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Nhà trường, các thầy, cô giáo vì luôn dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt cho sinh viên Lào. Đồng thời, hứa sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển; đồng thời quảng bá những nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam, góp phần trở thành cầu nối thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào.

