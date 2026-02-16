Thăm hỏi, trao quà Tết động viên bệnh nhân tâm thần và người nhà

Tối 16/2, Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ (phường Âu Cơ) tổ chức buổi thăm hỏi, trao quà Tết nhằm động viên, chia sẻ với những bệnh nhân và người thân ở lại điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Bệnh viện trao quà động viên bệnh nhân ở lại điều trị trong dịp Tết.

Trong những năm qua, Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho những người thiếu may mắn, đặc biệt là các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn... qua đó tuyên truyền, vận động bệnh nhân tiếp tục và an tâm chữa bệnh.

Dịp Tết năm nay, Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ tổ chức trao hàng trăm suất quà Tết, bao gồm tiền và hiện vật, góp phần tiếp thêm động lực cho người bệnh và gia đình của họ trước thềm năm mới, giúp họ sớm trở về bên gia đình và vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ cùng các y, bác sĩ trong kíp trực tặng quà, thăm hỏi, động viên bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết.

Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Tiến Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Hoạt động chăm lo Tết cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và người thân được chúng tôi tổ chức thường niên, nhằm góp phần giúp những người bệnh được đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Xuân Bính Ngọ 2026, Bệnh viện vận động các mạnh thường quân tổ chức các hoạt động như: Bữa cơm tất niên tại bệnh viện, tổ chức cắt tóc miễn phí, miễn phí bữa ăn cho bệnh nhân và người nhà... Bệnh viện cũng trích một phần kinh phí từ quỹ “Vì bệnh nhân tâm thần nghèo” và vận động các nhà tài trợ tổ chức trao hàng trăm suất quà Tết tặng các bệnh nhân và người nhà.

Đội ngũ y, bác sĩ luôn đồng cảm với những khó khăn và thiệt thòi của bệnh nhân.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ đã đến từng giường bệnh, ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và người thân tiếp tục nỗ lực, kiên trì điều trị bệnh.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia sâu sắc, góp phần mang đến không khí Tết ấm áp, giúp người bệnh và gia đình thêm niềm tin và nghị lực trong quá trình điều trị.

Lê Hoàng