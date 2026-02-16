Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Hòa Bình

Tối 16/2, tại sân Nhà văn hóa trung tâm phường Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương cùng lãnh đạo các sở, ngành dự Chương trình giao lưu nghệ thuật tại phường Hòa Bình.

Đại biểu và Nhân dân tham dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, phường Hòa Bình cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn và du khách nước ngoài.

Phần khai từ - nghi lễ cúng giao thừa tâm linh truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, thể hiện lòng thành kính với các bậc thần linh, đất trời, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, bản làng yên vui, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng năm mới 2026; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tiết mục Ngày Xuân long phụng sum vầy tại Chương trình.

Với chủ đề “Chào Xuân mới – Vững bước tương lai”, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, được chia làm 3 phần: Niềm tin theo Đảng, Mùa Xuân trên quê hương và Sức trẻ mùa Xuân.

Hát múa Đảng đã cho ta một mùa xuân do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng thể hiện.

Tiết mục “Lửa thiêng dân tộc” của CLB phường Hòa Bình.

Các tiết mục do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng phối hợp cùng Câu lạc bộ văn hóa phường Hòa biểu diễn. Hình thức thể hiện phong phú với ca, múa, nhạc tổng hợp; tốp ca, song ca, tam ca; múa dân gian, múa hiện đại; hòa tấu nhạc cụ... tạo nên không khí sôi động, rộn ràng, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Hát múa gặp nhau trong mùa lễ hội - Sắc xuân sôi động.

Chương trình giao lưu văn nghệ là hoạt động văn hóa ý nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân về; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026.

Hồng Duyên