Khẩn trương triển khai cung ứng điện khu vực lắp đặt cầu phao qua sông Lô

Việc thi công, lắp đặt cầu phao qua sông Lô (xã Đoan Hùng) đang được thực hiện thần tốc, phấn đấu hoàn thành trong ngày 28 Tết (15/2/2026) để phục vụ người dân. Trên tinh thần đó, Đội Quản lý điện lực khu vực Đoan Hùng đã huy động nhân lực, vật tư, thiết bị, triển khai lắp đặt, cung ứng điện phục vụ thi công.

Công nhân Điện lực lắp đặt đường dây tại khu vực đường dẫn xuống bến.

Ông Hoàng Văn Quyết – Đội phó phụ trách kỹ thuật Đội Quản lý điện lực khu vực Đoan Hùng cho biết: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của chính quyền địa phương, chúng tôi đã triển khai đầy đủ các biện pháp nhằm sớm cung ứng điện phục vụ việc lắp đặt và vận hành cầu phao.

Gần 500m dây điện được kéo phục vụ cung ứng điện tại khu vực vận hành cầu phao và khu vực sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Cụ thể, Đội Quản lý điện lực Đoan Hùng đã huy động toàn bộ nhân lực, chuẩn bị vật tư, thiết bị phục vụ công tác đấu điện chiếu sáng. Tính đến 17 giờ ngày 15/2, đội đã lắp đặt xong 2 điểm đo công tơ; đào móng, dựng 9 cột điện và kéo gần 500m dây; lắp đặt 13 bóng đèn điện đảm bảo chiếu sáng khu vực thi công lắp đặt cầu phao và khu vực sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ.

9 cột điện kiên cố đã được xây dựng thần tốc.

Dòng điện thắp sáng bến sông là nguồn năng lượng quan trọng để chiến dịch lắp đặt cầu phao cán đích đúng tiến độ, đảm bảo mạch máu giao thông được thông suốt.

Điểm đo công tơ được lắp đặt ngay từ sáng sớm.

Lê Hoàng


Khánh thành chùa Quan Âm, xã Vĩnh Thành

Khánh thành chùa Quan Âm, xã Vĩnh Thành
2026-02-13 15:30:00

baophutho.vn Ngày 13/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khánh thành chùa Quan Âm, xã Vĩnh Thành.

