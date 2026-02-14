Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng

Chiều 14/2, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng thuộc Chi bộ thôn Phú Thị, Đảng bộ xã Vĩnh Thành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng.

Đồng chí Đỗ Văn Năng sinh năm 1923 tại thôn Đại Định, xã Vĩnh Thành. Tháng 2/1948, khi mới 25 tuổi, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, năm 1979, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Hiện nay, dù tuổi cao, đồng chí vẫn thường xuyên theo dõi tình hình thời sự, giáo dục con cháu giữ vững niềm tin vào lý tưởng của Đảng, tích cực góp sức xây dựng quê hương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng.

Chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Năng được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn lao không chỉ của cá nhân và gia đình đồng chí mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thành, của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí mong muốn đảng viên Đỗ Văn Năng tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên; tuyên truyền gia đình, con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân địa phương thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đức Thiện - Đặng Thưởng