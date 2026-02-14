Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng

Chiều 14/2, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng thuộc Chi bộ thôn Phú Thị, Đảng bộ xã Vĩnh Thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng.

Đồng chí Đỗ Văn Năng sinh năm 1923 tại thôn Đại Định, xã Vĩnh Thành. Tháng 2/1948, khi mới 25 tuổi, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, năm 1979, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Hiện nay, dù tuổi cao, đồng chí vẫn thường xuyên theo dõi tình hình thời sự, giáo dục con cháu giữ vững niềm tin vào lý tưởng của Đảng, tích cực góp sức xây dựng quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Văn Năng.

Chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Năng được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn lao không chỉ của cá nhân và gia đình đồng chí mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thành, của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí mong muốn đảng viên Đỗ Văn Năng tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên; tuyên truyền gia đình, con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân địa phương thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đức Thiện - Đặng Thưởng


Đức Thiện - Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đảng viên Tỉnh ủy Bí thư Đảng bộ tỉnh Phú Thọ Tinh thần xây dựng quê hương Gia đình Nhân dân Tuyên truyền
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khánh thành chùa Quan Âm, xã Vĩnh Thành

Khánh thành chùa Quan Âm, xã Vĩnh Thành
2026-02-13 15:30:00

baophutho.vn Ngày 13/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khánh thành chùa Quan Âm, xã Vĩnh Thành.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long