Khu Di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 12/2 (ngày 25 tháng Chạp), tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ nhân ngày Tiên thăng.

Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách thập phương.

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ ngày Tiên thăng.

Trong không khí linh thiêng, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Tổ Mẫu Âu Cơ - người Mẹ huyền thoại của dân tộc Việt Nam, khởi nguồn giống nòi Tiên Rồng. Đồng thời, cầu nguyện Tổ Mẫu phù hộ quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, đất nước phát triển bền vững; tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ vững an ninh, ổn định chính trị và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trước anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ, các đại biểu nguyện phát huy truyền thống Tiên Rồng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nghi thức Tế lễ Tổ Mẫu được thực hiện trang trọng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng Nhân dân và du khách đã tham dự nghi thức tế Tổ Mẫu do đội tế lễ xã Phùng Nguyên thực hiện.

Nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết dân tộc và hướng về cội nguồn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Tạ Thanh