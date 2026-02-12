Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 12/2 (ngày 25 tháng Chạp), tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ nhân ngày Tiên thăng.

Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách thập phương.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Các đại biểu tham dự Lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ ngày Tiên thăng.

Trong không khí linh thiêng, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Tổ Mẫu Âu Cơ - người Mẹ huyền thoại của dân tộc Việt Nam, khởi nguồn giống nòi Tiên Rồng. Đồng thời, cầu nguyện Tổ Mẫu phù hộ quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, đất nước phát triển bền vững; tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ vững an ninh, ổn định chính trị và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trước anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ, các đại biểu nguyện phát huy truyền thống Tiên Rồng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Nghi thức Tế lễ Tổ Mẫu được thực hiện trang trọng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng Nhân dân và du khách đã tham dự nghi thức tế Tổ Mẫu do đội tế lễ xã Phùng Nguyên thực hiện.

Nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết dân tộc và hướng về cội nguồn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Tạ Thanh


Tạ Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Dâng hương tưởng niệm Tết đến Xuân về tỉnh Phú Thọ Phát triển bền vững Tri ân Tháng chạp Phát triển kinh tế Đại biểu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long