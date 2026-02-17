Vận hội mới - Khát vọng mới

Trời đất giao hòa, sắc Xuân đang lan tỏa trên từng nếp nhà, từng miền quê Đất Tổ, Phú Thọ bước vào năm mới 2026 với niềm tin mới, khí thế mới và khát vọng mới. Xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn đến từ lòng người - Xuân Bính Ngọ mang dấu ấn của những quyết sách lớn, của sự chuyển mình mạnh mẽ trên con đường phát triển, mở ra cơ hội và vận hội cho quê hương Đất Tổ - cội nguồn của dân tộc.

Quy hoạch khu trung tâm tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Lệ Oanh

Nhìn lại năm 2025 - một năm nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Phú Thọ đã vượt qua bằng bản lĩnh, sự đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Trong bối cảnh chung còn nhiều biến động, tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, vượt kế hoạch đề ra và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc và nằm trong nhóm 4 tỉnh tăng cao nhất cả nước; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 62.000 tỷ đồng... Những kết quả ấy là “mùa quả ngọt” được vun trồng từ nỗ lực bền bỉ, tạo nền tảng vững chắc để Phú Thọ tự tin bước vào năm mới với tâm thế chủ động và khát vọng vươn xa.

Xuân Bính Ngọ đến trong một dấu mốc lịch sử đặc biệt: Phú Thọ bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh, hình thành đơn vị hành chính mới với không gian rộng mở, nguồn lực được cộng hưởng, tiềm năng được khơi thông. Chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành ổn định, nền nếp; bộ máy mới từng bước phát huy hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong điều kiện phát triển mới.

Cùng với đó, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra vận hội mới, xác lập tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển lâu dài cho tỉnh. Những quyết sách được thông qua tại Đại hội không chỉ là mục tiêu của cả nhiệm kỳ, mà còn là lời hiệu triệu đầu Xuân, khơi dậy mạnh mẽ ý chí đổi mới, tinh thần tự cường và khát vọng phát triển trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Bước sang năm 2026, trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới, Phú Thọ xác định rõ quyết tâm: Tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng cao, phát huy tối đa lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững; thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của Đất Tổ; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân để thành quả phát triển được lan tỏa đến mọi người, mọi vùng miền.

Xuân 2026 cũng là mùa Xuân của dân chủ và trách nhiệm, khi toàn tỉnh hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dịp để Nhân dân gửi gắm niềm tin, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh.

Vận hội mới đã đến, khát vọng mới đang được khơi dậy mạnh mẽ. Trên chặng đường phía trước, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mỗi người dân Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, ý chí vượt khó, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương.

Xuân mới đã về. Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nền tảng thành quả đã đạt được cùng vận hội đang mở ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ bước vào năm 2026 bằng tâm thế tự tin, chủ động và khát vọng lớn. Vận hội mới - khát vọng mới chính là động lực để Phú Thọ vươn lên mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vị thế của vùng Đất Tổ anh hùng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phú Thọ