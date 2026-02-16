Chính trị
Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

Tối 16/2 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Việt Trì tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Tới dự chương trình có đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, phường Việt Trì cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc, sôi động, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Đất Tổ và khát vọng phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới. Những ca khúc truyền thống xen lẫn hiện đại, cùng phần múa minh họa ấn tượng đã tạo nên không khí hào hùng, phấn khởi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên, đổi mới, hội nhập của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các tiết mục được thể hiện bởi các diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Lạc Hồng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Điện ảnh và các CLB văn hóa phường Việt Trì.

Tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu bởi các diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Lạc Hồng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Điện ảnh và các CLB văn hóa phường Việt Trì.

Người dân trên địa bàn hào hứng với Chương trình giao lưu văn nghệ.

Chương trình nghệ thuật đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu giải trí của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đinh Vũ


Tết ấm tình Ðảng - Xuân nghĩa tình quân dân

Tết ấm tình Ðảng - Xuân nghĩa tình quân dân
2026-02-16 10:16:00

baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, trên quê hương Ðất Tổ lại lan tỏa những việc làm nghĩa tình, thấm đẫm tinh thần “Ðảng vì dân, quân với dân một ý chí”....

