Dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026

Sáng 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp, năm Ất Tỵ 2025), trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tri ân công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, kính cáo Tổ tiên về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm vừa qua.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ Lễ dâng hương; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo: HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các phường, xã: Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú, Phú Thọ; Hy Cương, Xuân Lũng, Phù Ninh, Lâm Thao.

Đội nghi thức và các đại biểu hành lễ lên Đền Thượng dâng hương tưởng niệm, tri ân các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Đi đầu là hai tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ Hội.

2 tiêu binh rước vòng hoa và 6 thiếu nữ đội lễ vật và mang hương, hoa.

Các đồng chí lãnh tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các xã, phường vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng tham dự đoàn dâng hương.

Tại điện Kính Thiên, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; khẳng định giá trị thiêng liêng về lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông - Chủ Lễ dâng hương kính cáo các Vua Hùng những kết quả đạt được trong năm 2025.

Khắc sâu truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương và các vị thánh thần phụng thờ theo Vua Tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông - Chủ Lễ dâng hương, kính cáo với Tổ tiên những kết quả của tỉnh Phú Thọ đạt được trong năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm Ất Tỵ 2025, hòa cùng với sự chuyển mình của đất nước, 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình được hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ mới có diện tích đứng thứ 15, quy mô dân số đứng thứ 11 cả nước; kế thừa và kết tinh bản sắc văn hóa, tiềm năng, lợi thế của ba vùng đất gắn liền với cội nguồn lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Bí thư Thường Trực Bùi Văn Quang dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng và các vị tiền nhân đã có công dựng nước.

Các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong.

Phát huy thành tựu của ba địa phương trước đây, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn; hoàn thành thắng lợi, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2025; tạo nền tảng và dư địa quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉnh dải băng mang dòng chữ “Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy” tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông - Chủ Lễ dâng hương nhấn mạnh: Thời khắc giao thừa thiêng liêng đang đến gần. Trước anh linh Tổ tiên, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ xin nguyện: Tiếp nối mạch nguồn lịch sử dân tộc và những thành quả từ công cuộc đổi mới của đất nước; tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy ý chí tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thử thách; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả; phấn đấu không ngừng với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình, rạng rỡ cơ đồ dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong.

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông - Chủ lễ dâng hương thành kính, cầu xin Thánh Tổ phù hộ, độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh; xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn. Cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, Đoàn đại biểu đã dâng vòng hoa và thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong.

Đinh Vũ