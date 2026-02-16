10 sự kiện và kết quả nổi bật của tỉnh Phú Thọ năm 2025

1. Hợp nhất tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ; sáp nhập xã, phường và kết thúc hoạt động cấp huyện để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có diện tích 9.361 km2, đứng thứ 15, tiếp giáp với 7 tỉnh, thành phố, quy mô dân số hơn 4 triệu người, đứng thứ 11 cả nước, với 148 đơn vị hành chính cấp xã. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn nhanh chóng bước vào vận hành ổn định, không bị gián đoạn, những lợi ích đem lại cho người dân và doanh nghiệp ngày càng thể hiện rõ hơn.

2. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phú Thọ là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp xã, phường. Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là tiền đề quan trọng để Phú Thọ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chuẩn hóa dữ liệu đảng viên đứng thứ 5 cả nước; triển khai đồng bộ Sổ tay đảng viên điện tử và đổi thẻ đảng viên mới đạt trên 99%, thuộc nhóm Đảng bộ cấp tỉnh hoàn thành sớm và đạt chất lượng.

3. Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước, đứng thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ. Quy mô GRDP đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16%, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt gần 112 triệu đồng, tăng 15% so với năm 2024. Thu ngân sách nhà nước tăng cao, đạt 62.000 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 36,6% so với năm 2024.

4. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, được đánh giá đứng đầu trong tốp 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025. Thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đạt 143% kế hoạch; thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 260,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn 3,6 lần so với năm 2024. Có 41.870 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký trên 450 nghìn tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên 4.500 doanh nghiệp, tăng 44,2%, số vốn đăng ký trên 40 nghìn tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm 2024. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động ước đạt 320 nghìn tỷ đồng, tăng 41,7 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đạt 355,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2024. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong nhóm dẫn đầu cả nước.

5. Sản xuất công nghiệp là trụ cột phát triển kinh tế quan trọng nhất của tỉnh. Tiếp tục khẳng định vai trò động lực, then chốt của tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp năm 2025 đạt 15,4%, chiếm tỷ trọng 55,4% cơ cấu kinh tế; hầu hết các sản phẩm chủ lực tăng khá so với cùng kỳ, trong đó một số sản phẩm tăng cao như: Máy tính xách tay; linh kiện điện tử; gạch ốp lát; điện sản xuất... Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 40 tỷ USD, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố xuất khẩu cao nhất cả nước.

6. Khánh thành và khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: Cầu Phong Châu; Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng; Hồ Cánh Tạng; khởi công xây dựng Ga Phú Thọ, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên; Khu Công nghiệp Nam Bình Xuyên; Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Trung tâm hội nghị quốc tế, căn hộ và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy; Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc và khởi công 10 dự án nhà ở xã hội... thể hiện quyết tâm xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đồng bộ, hiện đại.

7. Văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm và có nhiều hoạt động đạt thành tích nổi bật. Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội XIV của Đảng. Phú Thọ đã từng bước trở thành trung tâm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao cấp quốc gia, quốc tế, thể thao thành tích cao đạt thành tích nổi bật, như: Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ; Lễ hội Tây Thiên; Giải Bóng đá Vô địch nữ Châu Á; Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2025; Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2025... Thể thao Phú Thọ có nhiều khởi sắc đoạt 446 huy chương các loại tại các giải thể thao quốc gia. Đặc biệt, tại SEA Games 33, thể thao Phú Thọ đóng góp 4 vận động viên, giành được 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

8. Giáo dục - đào tạo, y tế duy trì nhóm đầu cả nước, an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà tiếp tục đạt kết quả cao. Năm học 2024 - 2025, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,72%, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố. Lần đầu tiên có học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện ngay tại tuyến tỉnh, đặc biệt có 3 bệnh viện đã cơ bản áp dụng toàn diện hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới mô hình bệnh viện không giấy tờ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,3%. Hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 10.801 căn; hoàn thành trên 2.900 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

9. Cải cách mạnh mẽ thể chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là nâng cao chất lượng, tính khả thi, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với thi hành. Tỉnh đã hoàn thành rà soát trên 1.300 văn bản quy phạm pháp luật để ban hành mới thay thế hệ thống văn bản do HĐND, UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây; thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2026, không để tình trạng văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, là tỉnh dẫn đầu cả nước thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời, thường xuyên yêu cầu đánh giá hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật sau ban hành, xử lý tổng thể, đồng bộ, tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” để phát triển kinh tế - xã hội.

10. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố đê điều, hồ đập và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2025 làm điểm trong Quân khu 2. Đảm bảo 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2025. Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, đã triệt phá nhiều vụ án lớn, được Chính phủ, Bộ Công an đánh giá cao, Nhân dân đồng tình ủng hộ. Lực lượng công an xã chính quy được củng cố và quan tâm về mọi mặt, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay ở cơ sở.