Hà Nội: Khởi tố hình sự vụ xe ôtô bị phá hoại khi đỗ bên đường

Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra việc chiếc Mercedes Benz GLC200 bị bẻ gương, đạp kính, cào xước khi đỗ bên đường, dẫn đến thiệt hại hơn 56 triệu đồng.

Hà Nội: Khởi tố hình sự vụ xe ôtô bị phá hoại khi đỗ bên đườngChiếc xe bị cào xước nhiều vị trí.

Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường ở Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đơn trình báo của chị Đ.B.N.

Trước đó, tối 18/1, chị Đ.B.N (36 tuổi) ăn tối tại một nhà hàng ở Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng, chị đỗ ôtô trước một trung tâm tiếng Anh (từ 19g55-21g20 phút). Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị N đã để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Sau đó, một người phụ nữ từ trong nhà ra, không liên hệ chủ xe mà cùng người khác bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí (sự việc được camera an ninh ghi lại).

Chị Đ.B.N đã trình báo cơ quan Công an, đề nghị làm rõ. Sau đó, nhóm người đã đến nhà chị Đ.B.N để xin lỗi, đề nghị bồi thường nhưng không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã có kết quả giám định thiệt hại đối với chiếc xe Mercedes GLC200: Xe bị nhiều vết xước xung quanh xe, hỏng hóc buộc phải sơn sửa, thay thế... ở nhiều vị trí. Tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của chiếc xe là 56,3 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

