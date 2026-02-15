Huy động lực lượng tập trung gia cố đường dẫn, bến sông phục vụ lắp cầu phao

{title}
Chiều 15/2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh và các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, khẩn trương tiến hành gia cố đường dẫn và bến sông, chuẩn bị lắp cầu phao phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 15/2, nước sông Lô tại khu vực dự kiến lắp cầu phao xuống khá thấp. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện được huy động khẩn trương thi công, gia cố đường và khu vực bến sông.
Độ dốc đường dẫn tương đối lớn, cùng với mưa phùn những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình vận chuyển vật liệu và thi công. Mặt khác, do nước sông ở khu vực này lên xuống thất thường, lưu tốc dòng chảy và bề mặt sông có sự thay đổi lớn, đòi hỏi sự tính toán chính xác để đảm bảo vận hành cầu phao an toàn.
Một số hình ảnh tại “công trường” lắp đặt cầu phao qua sông Lô:
Các chiến sĩ hỗ trợ người dân khẩn trương thu hái hoa màu, nhường mặt bằng phục vụ xây dựng đường dẫn xuống bến.
Máy móc, phương tiện được huy động san ủi tạo đường dẫn xuống bến.
Do độ dốc rất lớn, nền đất yếu, trơn trượt nên các đơn vị phải huy động nhiều phương tiện, vật liệu để xây dựng khu vực đường lên, xuống bến đảm bảo an toàn.
Tinh thần thi công vô cùng khẩn trương.
Khi đường dẫn xuống bến đã cơ bản thành hình, những đốt phao được di chuyển tới bến, sẵn sàng hạ thủy.
Theo hiệu lệnh, từng đốt phao được đưa vào vị trí.
Hạ thủy các đốt phao, sẵn sàng lắp đặt cầu.
Người dân xã Đoan Hùng và các khu vực lân cận háo hức theo dõi thi công.
Lê Hoàng
