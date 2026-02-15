Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ: Xử lý nhiều phương tiện “nhồi nhét” hành khách

Trong cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Phú Thọ đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 152 trường hợp xe khách vi phạm, tổng số tiền phạt trên 812 triệu đồng. Nhiều xe chở quá số người gấp 2–3 lần quy định.

Ngày 15/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại dịp lễ Tết, lực lượng CSGT đã huy động tối đa quân số, phương tiện bám tuyến, bám địa bàn; tăng cường phân luồng, hướng dẫn giao thông, đồng thời tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách.

Phú Thọ: Xử lý nhiều phương tiện nhồi nhét hành khách

Xe khách chở gấp đôi số người theo quy định.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, trong ngày 13/2, qua tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT phát hiện, lập biên bản 152 trường hợp xe ô tô khách vi phạm, với tổng số tiền phạt trên 812 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều phương tiện vi phạm lỗi chở quá số người quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, lúc 22h30 ngày 13/2, tổ công tác kiểm tra xe khách BKS 25B-xxx.92 do tài xế Nguyễn Minh T (SN 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển, phát hiện xe chở 65/34 người; chở hàng hóa vượt kích thước bao ngoài; thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tổng mức phạt tối đa 67,8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX); chủ phương tiện có thể bị phạt tới 174 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chỉ 15 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe khách BKS 25B-xxx.35 do Lê Văn N (SN 1991, trú tại Lai Châu) điều khiển, phát hiện chở 91/44 người, cùng các lỗi tương tự. Tổng mức phạt tối đa 80,8 triệu đồng; chủ phương tiện bị phạt tối đa 174 triệu đồng.

Phú Thọ: Xử lý nhiều phương tiện nhồi nhét hành khách

Hành khách chen chúc ngồi các khu vực trong xe khách.

Rạng sáng 14/2, thêm hai xe khách khác bị phát hiện chở quá số người, trong đó có xe chở 73/22 người, không có phù hiệu kinh doanh vận tải. Các trường hợp này đều bị xử phạt ở mức cao, trừ điểm giấy phép lái xe và xử lý trách nhiệm chủ phương tiện theo quy định.

Lực lượng chức năng nhận định, hành vi chở quá số người là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến nguy cơ lật xe, mất kiểm soát, gia tăng hậu quả khi xảy ra va chạm. Việc xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Lực lượng CSGT Phú Thọ khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ xe khách nhồi nhét khách, chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông; đồng thời tích cực phản ánh vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong dịp cao điểm.

Theo tienphong.vn


Theo tienphong.vn

 Từ khóa: Công an tỉnh Phú Thọ phòng CSGT Phương tiện Triệu Phát hiện Xe khách Vi phạm Lực lượng csgt Nguy cơ mất an toàn giao thông Lực lượng chức năng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bình yên trên những tuyến đường

Bình yên trên những tuyến đường
2026-02-15 07:40:00

baophutho.vn Những ngày cận Tết, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) không chỉ làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt, mà...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long