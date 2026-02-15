Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, ngày 14/2/2026, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2025/QH15;

Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố giới thiệu;

Căn cứ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI (có danh sách kèm theo).

Điều 2.

1. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, ngày 14/2/2026, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, ngày 14/2/2026 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Công bố Nghị quyết mặt trận tổ quốc việt nam Ủy ban thường vụ quốc hội Quốc gia bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị Nhân dân Căn cứ Trách nhiệm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mở lối thoát nghèo ở Tiền Phong

Mở lối thoát nghèo ở Tiền Phong
2026-02-14 09:45:00

baophutho.vn Sau sáp nhập, xã Tiền Phong có 14 xóm đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đảng bộ xã hiện có 24 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 1 đảng bộ cơ sở, 9...

Hành trình về cội nguồn và khát vọng vươn lên

Hành trình về cội nguồn và khát vọng vươn lên
2026-02-14 07:59:00

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) lại trở thành điểm hẹn thiêng liêng của người dân cả nước. Về quê Bác trong những ngày đầu năm không...

Phát huy dân chủ ở xã Thanh Sơn

Phát huy dân chủ ở xã Thanh Sơn
2026-02-13 17:34:00

baophutho.vn Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Sơn xác...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long