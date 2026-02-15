{title}
Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, ngày 14/2/2026, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2025/QH15;
Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố giới thiệu;
Căn cứ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.
Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI (có danh sách kèm theo).
Điều 2.
1. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, ngày 14/2/2026, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, ngày 14/2/2026 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Theo nhandan.vn
