Hành trình về cội nguồn và khát vọng vươn lên

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) trở thành điểm hẹn thiêng liêng của đồng bào cả nước.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) lại trở thành điểm hẹn thiêng liêng của người dân cả nước. Về quê Bác trong những ngày đầu năm không chỉ là chuyến du Xuân giữa không gian làng quê thanh bình, mà còn là hành trình tri ân, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Xuân Bính Ngọ 2026, Kim Liên khoác lên mình diện mạo khang trang, tươi mới, sẵn sàng đón du khách về dâng hương, tham quan, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của vị Lãnh tụ kính yêu.

Rộn ràng không khí đón xuân

Những ngày giáp Tết, từ cổng chính vào khu tưởng niệm, không gian Khu Di tích Kim Liên rực rỡ sắc cờ, hoa, pa-nô, tiểu cảnh được bài trí trang trọng, hài hòa. Các tuyến đường nội khu, khu vực đón tiếp, sân lễ hội và lối vào các điểm tham quan đều được chỉnh trang sạch đẹp, tạo ấn tượng thân thiện, trang nghiêm. Bên cạnh không gian tôn nghiêm vốn có, khu di tích bố trí thêm các điểm check-in mang đậm sắc xuân truyền thống, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và yếu tố văn hóa, tạo thêm trải nghiệm cho du khách, nhất là thế hệ trẻ khi về thăm quê Bác.

Giám đốc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên Nguyễn Bảo Tuấn cho biết, những ngày đầu năm mới, mỗi ngày đơn vị dự kiến đón từ 7.000 đến 10.000 lượt khách. Công tác chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, phương án đón tiếp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho du khách đã được hoàn tất, sẵn sàng phục vụ các đoàn đại biểu và nhân dân.

Công tác chuẩn bị diễn ra trong bối cảnh năm 2026 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quê hương Nghệ An, như kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, 85 năm Bác Hồ về nước, 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 65 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai; năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các khu trưng bày, hệ thống pa-nô tuyên truyền trực quan đã được hoàn thiện. Các hạng mục trong khu di tích đã tạo nên điểm nhấn về chính trị, văn hóa trong không gian du xuân đầu năm. Phương án bảo đảm an ninh, trật tự được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên là nơi lưu giữ những hiện vật, tư liệu, không gian văn hóa-lịch sử gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Người. Khu Di tích có diện tích hơn 205 ha, gồm nhiều điểm và cụm di tích cách nhau từ 2 đến 10 km... Mỗi điểm di tích là một mảnh ghép lịch sử, góp phần khắc họa sinh động không gian văn hóa quê hương - nơi hun đúc nên nhân cách, tư tưởng và chí hướng cách mạng của Người.

Con đường ngát hương sen dẫn vào quê Bác. Ảnh: Thu Hiền

Giữa sắc xuân dịu nhẹ của làng Sen, hương trầm lan tỏa trong không gian tĩnh lặng, dòng người thành kính xếp hàng vào dâng hương tại Nhà tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Năm 2025 do liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão, gây thiệt hại nặng nề, nhưng Khu Di tích Kim Liên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả. Cảnh quan được chỉnh trang, phục dựng; công trình hư hỏng được sửa chữa kịp thời; cây xanh được dựng lại, trồng mới bảo đảm an toàn và mỹ quan. Nhờ đó, hoạt động đón tiếp, phục vụ khách tham quan nhanh chóng trở lại bình thường. Tổng số có hơn 88 nghìn đoàn với gần 1,7 triệu lượt khách tham quan, trong đó, hơn 1.300 đoàn khách quốc tế. Những ngày cao điểm, khu di tích đón hơn 2.000 đoàn/ngày. Năm 2026, đơn vị dự kiến đón hơn 2 triệu lượt khách. Những con số ấn tượng ấy không chỉ cho thấy sức hút đặc biệt của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn khẳng định chất lượng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, văn minh của đội ngũ cán bộ tại khu di tích.

Nhiều điểm mới hấp dẫn

Cùng với công tác bảo tồn, Khu Di tích Kim Liên đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động quản lý và phục vụ khách tham quan. Hơn 10.000 hiện vật tại kho tư liệu, các di tích quê nội, quê ngoại và hai nhà trưng bày đã được số hóa. Tại các điểm tham quan đều có mã QR giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin; hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, định vị tuyến tham quan từng bước được triển khai. Hiện nay, hơn 90 câu chuyện đặc sắc gắn với các điểm di tích đã được xây dựng, tích hợp trên nền tảng số và theo lộ trình, nội dung thuyết minh sẽ được phát triển gần 100 ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của du khách trong nước và quốc tế. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao trải nghiệm, tối ưu thời gian tham quan, mà còn giảm áp lực cho đội ngũ thuyết minh vào lúc cao điểm. Trong dòng người về Kim Liên dịp đầu năm mới, nhiều du khách đã bày tỏ sự xúc động khi được tận mắt chứng kiến những không gian, hiện vật gắn bó với thời niên thiếu của Người...

Năm nay, Khu Di tích Kim Liên có thêm hai hạng mục mới: Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” tại sân vận động xã Kim Liên. Hai công trình góp phần làm phong phú không gian tham quan, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng, thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh đó, khu vực Nhà Bái đường được làm mới, trang trí theo bố cục tuyến tính, tái hiện hành trình từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, đến ngày đất nước độc lập. Không gian trưng bày được tổ chức theo các chuyên đề lịch sử, thể hiện rõ tư tưởng yêu nước, những sự kiện trọng đại và các giai đoạn hoạt động cách mạng của Người, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của khách tham quan.

Chị Phan Thị Quý, Trưởng phòng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày Khu Di tích Kim Liên chia sẻ: Năm 2025, Khu Di tích Kim Liên tiến hành chỉnh lý, bổ sung nội dung Nhà trưng bày số 2. Toàn bộ hệ thống ảnh thời sự trước đây được thay thế bằng hình ảnh, tư liệu mới, phản ánh những thành tựu tiêu biểu, toàn diện của tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực, làm rõ chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác”. Qua đó, thể hiện sinh động quá trình Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những kết quả cụ thể, thiết thực. Trong lần chỉnh lý này, nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt được bổ sung, tiêu biểu như Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh khen Đội Thanh niên xung phong 333 và chiếc đài radio Người tặng Đại đội Thanh niên xung phong 333 vì thành tích xuất sắc trong các năm 1967-1968... Những hiện vật ấy không chỉ làm sâu sắc thêm nội dung trưng bày, mà còn tăng sức hấp dẫn, giá trị giáo dục đối với khách tham quan, nhất là thế hệ trẻ.

Về Kim Liên du Xuân, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ là hành trình trở về cội nguồn, hun đúc niềm tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng phát triển. Trong không gian thanh bình của làng Sen, giữa hương trầm đầu xuân, mỗi người như được nhắc nhở về trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Theo nhandan.vn