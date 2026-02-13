Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Tết Nguyễn đán Bính Ngọ 2026, sáng 13/2, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

